Aspirante non presente nelle graduatorie provinciali di supplenza: ecco perché sta comparendo questo messaggio

A lavori ampiamente in corso da parte degli Uffici scolastici provinciali e delle scuole polo, molti docenti che hanno partecipato alla presentazione della domanda per aggiornare la propria posizione per le GPS 2026, valide per il prossimo biennio, stanno provando a visualizzare la propria posizione, riscontrando però la dicitura “aspirante non presente”. Una dicitura che crea ansia in chi la legge, facendo temere errori nella presentazione della domanda che potrebbero comportare esclusioni. Non si tratta di nulla di tutto ciò, ma semplicemente di una condizione temporanea legata alla mancata pubblicazione delle graduatorie ancora in fase di elaborazione.

Il messaggio che crea dubbi tra gli aspiranti

In queste settimane molti candidati impegnati nell’aggiornamento delle GPS 2026 si stanno imbattendo nella dicitura “aspirante non presente nelle graduatorie provinciali di supplenza”. Un messaggio che, a una prima lettura, può generare preoccupazione, facendo pensare a errori nella domanda o addirittura a un’esclusione.

Allo stato attuale, però, quella segnalazione non ha alcun valore negativo. Non deve far pensare quindi a irregolarità nella procedura né a problemi nella presentazione dell’istanza.

Il chiarimento della Cisl Scuola

Qualora ce ne fosse bisogno, dal momento che è una questione che si ripropone ciclicamente ogni biennio, arrivano le precisazioni di Cisl Scuola Emilia Centrale, sede di Reggio Emilia, che attraverso una comunicazione pubblica ha spiegato il significato del messaggio.

“La dicitura ‘aspirante non presente nelle graduatorie provinciali di supplenza’ è, in questa fase, del tutto normale. Non indica esclusione né errore. Il sistema restituisce questo messaggio semplicemente perché le graduatorie non sono ancora state pubblicate dagli Uffici Scolastici. Solo dopo la pubblicazione (provvisoria o definitiva) sarà possibile visualizzare posizione, punteggio e dettagli. Si tratta quindi di una condizione temporanea tecnica, che si ripete ogni anno.”

Quando sarà possibile vedere posizione e punteggio

Il messaggio, quindi, è legato esclusivamente ai tempi tecnici della procedura. Fino a quando gli Uffici scolastici non renderanno disponibili le graduatorie, il sistema non potrà mostrare alcuna informazione sugli aspiranti.

Le graduatorie saranno pubblicate prima in forma provvisoria e poi definitiva. Solo dopo quella fase sarà possibile consultare la propria posizione, il punteggio attribuito e tutti i dettagli relativi alla domanda presentata. Poi sarà il momento della presentazione delle domande per le max 150 preferenze, probabilmente a fine luglio.