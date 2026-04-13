150 preferenze gps 2026: in caso di anticipo a maggio docenti senza posizione GPS aggiornata

L’anticipo della procedura di presentazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS lascia aperta la possibilità che anche altre procedure possano essere anticipate dal ministero, con l’obiettivo di arrivare alla definizione di immissioni in ruolo e assegnazioni delle supplenze in anticipo rispetto agli anni passati.

Una di queste procedure è la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, solitamente collocata a fine luglio. Se la procedura dovesse partire prima della pubblicazione delle nuove graduatorie, gli aspiranti dovranno scegliere senza conoscere il proprio punteggio definitivo e la posizione in graduatoria, considerando che bisognerà comunque attendere lo scioglimento delle riserve entro giugno.

Il rischio dell’anticipo

L’ipotesi di avviare la domanda per le 150 preferenze già nel mese di maggio, o comunque prima della collocazione classica di fine luglio, introduce un elemento di ulteriore incertezza per i docenti.

In assenza delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze, molti aspiranti non conoscerebbero ancora la propria posizione aggiornata. Una criticità che si aggiungerebbe a quella già vissuta ogni anno: presentare la domanda senza conoscere le effettive disponibilità.

Si tratterebbe quindi di una scelta da compiere senza un riferimento preciso sulla collocazione in graduatoria, elemento utile ma non decisivo per orientare le preferenze. Il ministero ha sempre sottolineato che le scelte dovrebbero essere fatte a prescindere da disponibilità e posizione, basandosi su valutazioni professionali individuali.

Scelte “al buio” per le supplenze

In caso di anticipo della domanda per le 150 preferenze, i docenti sarebbero chiamati a indicare scuole, tipologie di incarico e disponibilità territoriali basandosi su dati non definitivi.

Il rischio è quello di impostare strategie non perfettamente aderenti alla propria reale posizione. La mancanza di un quadro aggiornato potrebbe incidere soprattutto su chi ha migliorato il proprio punteggio con nuovi titoli o servizi, ma non li vede ancora riconosciuti ufficialmente.

L’esigenza di accelerare le nomine

L’eventuale anticipo della procedura sarebbe coerente con la linea già adottata dal ministero, che ha anticipato anche la domanda per l’aggiornamento delle GPS, con l’obiettivo di rendere più rapide e precise le operazioni di nomina ed evitare ritardi a inizio anno scolastico.

Si tratta però di un equilibrio delicato tra velocità e precisione, con effetti diretti sulle scelte degli aspiranti docenti.

Decisione ancora da definire

Il punto centrale resta l’allineamento tra aggiornamento delle GPS e apertura della domanda. Senza graduatorie definitive, i docenti rischiano di basarsi su informazioni incomplete, aumentando il livello di incertezza per tutta la platea coinvolta.