DAD a maggio 2026: perchè se ne continua a parlare dopo la crisi energetica

Si torna a parlare di didattica a distanza, dopo gli anni del Covid, per motivi energetici. Al momento, però, non esistono decisioni ufficiali. La situazione resta comunque da monitorare ed è in continua evoluzione, anche in base agli sviluppi sul fronte internazionale nei prossimi mesi.

Da dove nasce l’ipotesi

Negli ultimi giorni si è diffusa l’idea di un possibile ritorno alla DAD nel mese di maggio, legata alla crisi energetica. Non si tratta però di una misura già decisa, ma di una riflessione più ampia che riguarda la riduzione dei consumi e degli spostamenti.

Il tema è emerso soprattutto in relazione ad altre ipotesi, come l’estensione dello smart working nella pubblica amministrazione. Da qui il collegamento, automatico ma non ufficiale, con la scuola. L’idea di fondo è semplice: ridurre la mobilità per contenere i consumi energetici.

È qualcosa di già visto, seppur per motivi diversi, durante l’emergenza Covid. Non è detto, però, che tutto ciò si traduca in un piano concreto per il sistema scolastico.

La posizione del governo

Sulla questione, la linea istituzionale è stata finora chiara. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha escluso il ritorno alla didattica a distanza per la fine dell’anno scolastico, ribadendo che la scuola rappresenta un servizio essenziale da mantenere in presenza.

Anche in scenari complessi, come quelli legati all’energia, l’indicazione è quella di evitare soluzioni che possano incidere sull’attività didattica, già fortemente segnata negli anni passati dall’esperienza della pandemia.

In sostanza, si cercherebbe comunque di tutelare il sistema scolastico, evitando ulteriori penalizzazioni per studenti e docenti.

Perché il tema continua a circolare

Nonostante l’assenza di decisioni ufficiali, l’ipotesi continua a circolare perché si inserisce in un contesto più ampio caratterizzato da incertezza. La crisi energetica è reale e, in passato, situazioni straordinarie hanno portato a misure altrettanto straordinarie.

A questo si aggiunge il fatto che la DAD rappresenta ormai un precedente concreto: una soluzione già utilizzata, che viene richiamata facilmente ogni volta che si parla di emergenze.

Paradossalmente, però, proprio l’esperienza recente spinge a non ripetere quel modello, alla luce dei limiti emersi, sia sul piano didattico sia su quello sociale.

Qual è la situazione oggi

Al momento non esistono atti ufficiali né indicazioni operative che facciano pensare a un ritorno della didattica a distanza a maggio. La scuola resta orientata verso la prosecuzione delle lezioni in presenza fino alla conclusione dell’anno scolastico.

L’eventuale ricorso alla DAD resterebbe legato a scenari eccezionali, ben più gravi rispetto alla situazione attuale. Per questo motivo, le ipotesi circolate vanno considerate come possibilità teoriche, non come decisioni imminenti.