Buoni pasto scuola 2026: potrebbe essere la volta buona, ma ci sono ostacoli da superare

Sarà tra i temi centrali della prossima discussione della parte normativa del rinnovo del contratto scuola, dopo la firma sull’ipotesi degli aumenti di stipendio per il personale scolastico: i buoni pasto per la scuola tornano protagonisti delle richieste sindacali, ma ci sono vincoli economici che non rendono semplice il confronto.

Tema che torna ciclicamente

Il riconoscimento dei buoni pasto al personale della scuola è una questione che torna al centro dell’interesse dei sindacati e del personale scolastico. La richiesta si basa su un’evidente disparità: in molti altri comparti della pubblica amministrazione il beneficio è già previsto, mentre nel settore istruzione continua a mancare.

Negli ultimi anni, però, la questione buoni pasto ha assunto un peso maggiore. Non si tratta più di una rivendicazione isolata, ma di una posizione condivisa da diverse sigle sindacali, che hanno iniziato a inserirla stabilmente nelle richieste contrattuali. È il caso di Anief, tra i sindacati più motivati a ottenere questo riconoscimento da parte del ministero in vista della discussione della parte normativa del prossimo rinnovo di contratto scuola.

Perché si può sperare

A favore dell’introduzione dei buoni pasto gioca proprio questo allineamento tra le organizzazioni sindacali. Quando una richiesta diventa trasversale, aumenta la pressione sul ministero. A questo si aggiunge il riferimento al quadro europeo, che prevede il riconoscimento di strumenti simili all’interno della contrattazione, già applicati in altri settori pubblici.

C’è poi un altro elemento che rafforza le aspettative: il tema della perdita del potere d’acquisto degli stipendi di docenti e ATA, non compensato dai rinnovi nonostante tre accordi raggiunti dall’attuale legislatura. In una fase segnata dall’aumento dei prezzi, ogni misura capace di integrare il reddito viene considerata con maggiore attenzione.

I buoni pasto, in questo senso, sarebbero percepiti come un intervento immediato e visibile, più semplice da introdurre rispetto a riforme strutturali degli stipendi.

Perché resta difficile

Allo stesso tempo, però, gli ostacoli non mancano. Il primo è di natura economica. Estendere i buoni pasto a tutto il comparto scuola comporterebbe un costo molto elevato, considerando il numero di lavoratori coinvolti. È una misura che richiede coperture significative e continuative, non un intervento una tantum.

C’è poi una questione organizzativa. Il lavoro nella scuola ha caratteristiche diverse rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione, con orari frammentati e articolazioni che rendono meno immediata l’applicazione di strumenti pensati per contesti lavorativi più uniformi.

La questione resta naturalmente anche politica. Non può essere risolto solo al tavolo contrattuale, ma richiede una scelta chiara a livello governativo. Ed è proprio su questo punto che, finora, si è registrato il principale rallentamento.

Vedremo se a metà maggio, quando le parti si incontreranno nuovamente, ci sarà un segnale di riapertura, almeno parziale, da parte del ministero.