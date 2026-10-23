Vespa rimprovera studentessa in diretta tv: “Dovete studiare sennò dite sciocchezze”

Momenti di tensione a Porta a Porta su Rai tra il conduttore Bruno Vespa e la sua ospite Sabrina Brizzola, 24enne coordinatrice dell’Unione degli universitari. A far perdere la pazienza al noto giornalista il fatto che, a suo avviso, la studentessa non fosse sufficientemente preparata sui temi trattati.

Il rimprovero di Vespa

Questa impreparazione, secondo Vespa, stava facendo dire delle inesattezze alla ragazza: “Quando parlate voi giovani, per favore, documentatevi prima. Questo lavoro è fatto anche di studio, capisce? Quindi quando venite qui, venite preparati, dovete studiare, sennò dite delle sciocchezze che non vi giovano”.

L’argomento di cui si discuteva nel corso della puntata della popolare trasmissione era il tasso di abbandono scolastico, secondo Brizzola “molto alto in Italia”.

Dato confutato da Vespa: “Visto che lei è informata, la prego di vedersi le statistiche”. A quel punto il conduttore è sembrato decisamente nervoso, e ha chiesto alla giovane di non interromperlo. “C’è il massimo recupero storico di abbandono scolastico. Noi siamo con un anno di anticipo rispetto ai target dell’Unione europea”.

A questo proposito, ha esortato la ragazza e i giovani in generale di “documentarvi quando parlate”.

Le polemiche social

“Posso rispondere?”, ha replicato Brizzola, che ha spiegato le sue ragioni, sul finire della trasmissione: “L’Italia è l’unico paese in Europa che non copre tutte le borse di studio degli studenti universitari. Questo è un dato che se qualcuno vuole confutarmi sono contenta di ascoltare. Le borse di studio non vengono coperte, le università vengono definanziate”.

L’atteggiamento di Bruno Vespa nei confronti dell’ospite è oggetto di polemica in queste ore sui social dove viene ricondiviso il video tra chi sostiene che il conduttore abbia fatto bene a esortare i giovani a prepararsi maggiormente e chi invece ritiene che in quel contesto è stato fin troppo facile mettere in imbarazzo una ragazza così giovane in uno studio televisivo in diretta nazionale.