Terzo Ciclo specializzazione Indire, corsi in partenza entro fine legislatura

Terzo ciclo in arrivo, con ogni probabilità entro la fine della legislatura. Non ci sono ancora date certe ma arrivano indicazioni e rassicurazioni importanti da parte di una fonte autorevole come il presidente di Indire Francesco Manfredi, che in occasione della quindicesima edizione di Didacta di Lanciano e giunta alla quinta tappa regionale, ha dato informazioni importanti in esclusiva alla Tecnica della Scuola.

Le tempistiche

Uno dei temi che suscitano più interessa da parte dei docenti che si vogliono specializzare sul sostegno è sicuramente quello del terzo ciclo dei corsi Indire, che consentirebbe la specializzazione di altri insegnanti mediante percorsi abbreviati riservati a chi dispone di tre anni di servizio o si è specializzato all’estero.

Al momento per l’avvio di questi percorsi non ci sono novità specifiche, ma da più parti anche nelle scorse settimane sono arrivate rassicurazioni circa la possibilità di un terzo ciclo imminente. Manfredi ritiene che il Ministero dell’Istruzione voglia chiudere il processo e stabilizzare ulteriormente la categoria. Fondamentale sarà però in questo senso il coinvolgimento del Ministero dell’Università. Un percorso che dunque non dipende solo da Indire e dal Ministero dell’Istruzione, ma anche da altri enti.

Manfredi è però ottimista circa la possibilità che i corsi del terzo ciclo possano partire entro la fine della legislatura, anche se non ci sono certezze. A domanda specifica ha risposto con un “Credo di sì” che lascia sicuramente ben sperare.

Solo per triennalisti?

Ora non resta che aspettare il bando, che dovrebbe anche confermare se è intenzione quella di mantenere le stesse modalità dei primi due cicli.

Nei giorni scorsi il responsabile Dipartimento Istruzione della Lega, Mario Pittoni, impegnato in prima linea per il doppio canale di reclutamento docenti e in difesa dei diritti dei precari della scuola, sulla sua pagina Facebook, a domanda di un follower sull’argomento ha risposto che il Terzo Ciclo dei Corsi Indire sta per uscire, ma anche che “al momento si sta concretizzando il via libera solo per il terzo ciclo dei triennalisti“.