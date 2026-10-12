Nuovi bollettini Gps: le nomine di oggi con ultimi scorrimenti in diverse province

Proseguono le operazioni di nomina da GaE e GPS e con l’inizio della settimana sono arrivati oggi diversi nuovi scorrimenti.

I nuovi bollettini di oggi

In Emilia-Romagna si registrano nuove pubblicazioni per Bologna e Reggio Emilia, entrambe con un turno del 12 ottobre. Nell’elenco compare inoltre un turno di Ferrara del 9 ottobre, che non figurava nella versione precedente.

Nel Lazio si muove Frosinone, con un nuovo turno del 12 ottobre. Roma, invece, non presenta ulteriori scorrimenti e resta al quinto turno del 9 ottobre.

Nuovi aggiornamenti anche in Piemonte, dove Alessandria e Novara pubblicano un nuovo turno il 12 ottobre.

In Puglia arriva un nuovo turno per Taranto, sempre datato 12 ottobre.

In Sicilia si registra invece un nuovo scorrimento per Ragusa, che pubblica un turno del 12 ottobre dopo il quarto del 2 ottobre. Per Messina, invece, compaiono soltanto rettifiche del 12 ottobre, che non vanno quindi considerate come un nuovo bollettino.

In Toscana si muove Prato, con un nuovo turno del 12 ottobre.

Chiude il quadro il Veneto, dove arrivano nuovi turni per Padova e Treviso, entrambi datati 12 ottobre.

Il quadro aggiornato della situazione

Nel complesso, rispetto alla fine della scorsa settimana risultano quindi 10 nuovi scorrimenti del 12 ottobre, ai quali si aggiunge il turno di Ferrara del 9 ottobre inserito successivamente. Roma e Milano non registrano invece nuovi bollettini rispetto a quanto avvenuto fino a venerdì scorso.

Proseguono dunque gli scorrimenti, lenti, dei nuovi turni di nomina con le disponibilità sopravvenute di cui possono beneficiare anche i docenti che non hanno ottenuto alcuna nomina nei turni precedenti, non risultando più rinunciatari involontari per sedi non espresse come avvenuto fino allo scorso anno.

Il nuovo algoritmo con sistema di ripescaggio “che torna indietro” sta consentendo scorrimenti delle graduatorie più profonde consentendo alla quasi totalità dei docenti che hanno presentato la domanda per le max 150 preferenze entro lo scorso luglio di ottenere incarichi in linea con le proprie aspirazioni.