Nomine GPS, nuovi bollettini: gli ultimi scorrimenti in diverse province

Proseguono le operazioni di nomina da GaE e GPS e il nuovo aggiornamento porta altri scorrimenti in diverse province con il nuovo algoritmo dotato di sistema di ripescaggio che consente ai docenti esclusi dai precedenti turni di partecipare all’assegnaizone delle nuove disponibilità senza essere considerati rinunciatari involontari per sedi non espresse come avveniva fino all’anno scorso.
Le ultime nomine
In Calabria si muove Reggio Calabria, con un nuovo turno del 6 ottobre.
Numerosi aggiornamenti arrivano dall’Emilia-Romagna, dove il 6 ottobre compaiono nuovi turni per Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. Si tratta di ulteriori scorrimenti in province che nelle settimane precedenti avevano già pubblicato più bollettini.
Nel Lazio prosegue invece Viterbo, con un nuovo turno del 6 ottobre.
In Liguria si registra un altro scorrimento per Imperia, sempre datato 6 ottobre.
Novità anche in Lombardia, dove Lecco pubblica un nuovo turno il 6 ottobre. Milano, invece, resta al terzo bollettino del 2 ottobre e non registra ulteriori scorrimenti in questo aggiornamento.
Particolarmente attivo il Piemonte. Il 6 ottobre arrivano nuovi turni per Alessandria, Asti, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. Quest’ultima continua quindi a essere tra le province con gli scorrimenti più avanzati, dopo l’ottavo turno già pubblicato il 2 ottobre.
In Sicilia si muovono Palermo e Trapani, entrambe con un nuovo turno del 6 ottobre.
Gli aggiornamenti più recenti
In Toscana si registra invece uno degli aggiornamenti più recenti dell’intero elenco. Grosseto pubblica un nuovo turno il 6 ottobre, mentre Firenze avanza ancora con un nuovo scorrimento del 7 ottobre, successivo al settimo turno del 2 ottobre.
Chiude il quadro il Veneto, con un nuovo turno per Venezia datato 6 ottobre.
Nel nuovo elenco compare anche per Salerno un turno datato 7 settembre. Non si tratta però di una novità attuale, ma di una pubblicazione arretrata inserita ora nell’elenco, quindi non va considerata tra i nuovi scorrimenti di ottobre.
Le nomine hanno fatto registrare un’accelerazione soprattutto in alcune province del Piemonte.