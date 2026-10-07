Quattordicesima solo ai docenti: esplode la protesta del personale Ata

Il personale Ata ha lo stipendio più basso del pubblico impiego, e già questo ha messo sul piede di guerra la categoria e i sindacati che in vista dei prossimi rinnovi di contratto chiederanno adeguamenti per la categoria in linea con quelli dei docenti e con quelli del resto della pubblica amministrazione.

La proposta di Renzi

Ma a mettere il coltello nella piaga contribuisce la notizia che si profila l’introduzione della quattordicesima mensilità, a partire dal 2028, solo per i docenti nel mondo della scuola, lasciando fuori il personale Ata. Un ulteriore schiaffo alla categoria che non poteva passare inosservato.

La proposta è di Matteo Renzi: se si tratta di una proposta che è piaciuta ai docenti, che potrebbero in questo modo beneficiare di una mensilità extra che rappresenterebbe un aumento indiretto mensile di stipendio abbastanza considerevole in aggiunta agli ultimi ottenuti, l’esclusione della categoria dei collaboratori scolastici e non solo non è piaciuta, ed è stata considerata l’ennesima mancanza di rispetto nei confronti di dipendenti che, a dispetto della percezione pubblica, svolgono un lavoro e compiti altrettanto importanti rispetto a quelli degli insegnanti. Senza il personale ata, la giornata scolastica semplicemente non potrebbe essere svolta.

La protesta di FederATA

FederATA, il sindacato che rappresenta il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, ha diramato una nota per sottolineare la gravitò della cosa: “Senza di noi le scuole non aprono”. Il sindacato alza la voce contro il trattamento che ancora una volta viene riservato al personale Ata composto da DSGA, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici, indispensabile per aprire le scuole, far funzionare i laboratori e perfezionare le pratiche amministrative.

Per questo Federata chiede che la proposta della quattordicesima non sia riservata solo ad alcune categorie ma includa anche il personale Ata. Vedremo come proseguirà la discussione politica, considerato che la quattordicesima agli insegnanti richiede già uno sforzo economico considerevole, reperire i fondi anche per il Personale Ata complicherebbe ulteriormente il progetto.

Intanto sono in pagamento le posizioni economiche Ata e a gennaio ci sarà il bonus una tantum previsto dal nuovo contratto scuola parte economica.