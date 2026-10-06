Nomine GPS, nuovi bollettini il 5 e 6 ottobre: Bologna all’ottavo turno, Ravenna e Bergamo al settimo

Proseguono le operazioni di nomina da GaE e GPS per le supplenze annuali e fino al 30 giugno. L’ultimo aggiornamento dell’elenco porta numerosi nuovi bollettini, con diverse province ormai arrivate a una fase molto avanzata degli scorrimenti.

Tra le novità più rilevanti c’è Bologna, che il 5 ottobre ha raggiunto l’ottavo turno. In Emilia-Romagna continua ad avanzare anche Ravenna, arrivata al settimo turno il 6 ottobre. Nel nuovo elenco compare inoltre il sesto turno di Reggio Emilia del 2 ottobre e un ulteriore turno di Forlì Cesena datato 1° ottobre.

Nel Lazio proseguono le nomine a Frosinone, dove il 5 ottobre è stato pubblicato il sesto bollettino. Roma resta invece al quarto turno del 2 ottobre; nell’ultimo aggiornamento compare lo specchietto riepilogativo relativo a quel turno, che non rappresenta però un nuovo scorrimento.

Numerosi movimenti anche in Lombardia. Bergamo arriva al settimo turno il 5 ottobre, mentre nella stessa giornata vengono pubblicati nuovi bollettini anche a Cremona e Como. Monza Brianza raggiunge invece il terzo turno. Milano, dopo il terzo bollettino del 2 ottobre, non registra in questo aggiornamento un ulteriore scorrimento.

Nelle Marche spicca Ancona, dove risultano due nuove pubblicazioni consecutive, una il 5 e una il 6 ottobre. A Macerata compare inoltre un turno del 2 ottobre che non figurava nel precedente elenco. Per Ascoli Piceno l’aggiornamento del 5 ottobre è invece una rettifica e non un nuovo bollettino.

Avanzamento anche in Molise, con Campobasso che raggiunge il quarto bollettino il 5 ottobre.

In Piemonte si muove Novara, arrivata al quinto turno il 5 ottobre. Ancora più avanti Vercelli, che il 6 ottobre pubblica un nuovo scorrimento dopo l’ottavo turno già effettuato il 2 ottobre.

In Puglia arriva invece il quarto turno di Foggia, datato 5 ottobre. Bari resta al quinto turno del 1° ottobre, mentre Brindisi e Lecce avevano già pubblicato nuovi scorrimenti il 2 ottobre.

Nuovo turno anche per Arezzo, che in Toscana raggiunge il quinto scorrimento il 5 ottobre. Firenze e Prato restano invece tra le province più avanzate con il settimo turno già pubblicato il 2 ottobre.

In Umbria proseguono le operazioni a Perugia, con un nuovo turno del 5 ottobre, mentre in Veneto si registra un ulteriore scorrimento a Treviso nella stessa giornata. Nel nuovo elenco compare anche il quarto turno di Vicenza del 2 ottobre.

Il quadro conferma quindi un avanzamento molto differenziato tra le province: Bologna è arrivata all’ottavo turno, Ravenna e Bergamo al settimo, mentre Vercelli continua a scorrere dopo l’ottavo bollettino già pubblicato nei giorni precedenti. In molte altre province le procedure sono ormai stabilmente tra il quarto, quinto e sesto turno.