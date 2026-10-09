Nomine GPS, nuovi bollettini: scorrimenti in oltre venti province

L’algoritmo prosegue a pieno ritmo l’assegnazione delle nomine consentendo agli uffici scolastici di pubblicare nuovi bollettini, tornando indietro esaminando i docenti rimasti senza assegnazione nei turni precedenti prendendoli in considerazione per eventuali disponibilità sopravvenute, non considerandoli più rinunciatari involontari per sedi non espresse come invece accadeva fino all’anno scorso.

Le nuove nomine

In Calabria arrivano nuovi turni per Catanzaro e Crotone, entrambi datati 7 ottobre. Reggio Calabria, invece, resta al turno del 6 ottobre già presente nell’elenco precedente.

In Campania compare ora anche un turno di Benevento datato 2 ottobre, che non figurava nel precedente elenco. Per Salerno compare invece la dicitura “turno 7 ottobre”: nel file precedente era indicato “turno 7 settembre”, quindi è più prudente considerarlo una correzione della data piuttosto che una nuova pubblicazione certa.

In Emilia-Romagna si registra un nuovo turno per Forlì-Cesena il 7 ottobre. Le altre province più avanzate, come Bologna, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, mantengono invece gli scorrimenti già presenti nel precedente aggiornamento.

Novità anche in Friuli Venezia Giulia, dove nell’elenco compare ora un nuovo turno di Udine datato 6 ottobre.

Nel Lazio si muovono Frosinone e Latina, entrambe con un nuovo turno del 7 ottobre. Roma, invece, resta al quarto turno del 2 ottobre e non registra ulteriori scorrimenti in questo aggiornamento.

In Liguria arrivano nuovi turni per La Spezia e Savona, entrambi datati 7 ottobre.

In Lombardia avanzano Mantova e Monza Brianza, con nuovi turni del 7 ottobre. Milano resta invece al terzo bollettino del 2 ottobre.

In Molise si registra un nuovo turno per Isernia il 7 ottobre.

Molto attivo anche il Piemonte. Cuneo e Vercelli pubblicano nuovi turni il 7 ottobre. Vercelli continua quindi a essere tra le province con il maggior numero di scorrimenti, dopo l’ottavo turno del 2 ottobre e un ulteriore turno già pubblicato il 6 ottobre.

In Puglia arrivano nuovi scorrimenti per Bari e Brindisi, entrambi datati 7 ottobre.

In Sardegna le novità riguardano Nuoro, Oristano e Sassari, tutte con nuovi turni del 7 ottobre. Per Sassari, oltre al nuovo scorrimento, compare anche una rettifica relativa allo stesso turno.

In Toscana si aggiungono nuovi turni per Massa Carrara e Pisa, entrambi del 7 ottobre. Nell’elenco compare inoltre un turno di Prato del 6 ottobre che non era presente nel precedente aggiornamento. Firenze aveva invece già il turno del 7 ottobre nel file di ieri e quindi non rappresenta una nuova aggiunta.

In Umbria si muove Perugia, con un nuovo turno del 7 ottobre.

Chiude il quadro il Veneto, dove arrivano nuovi scorrimenti per Belluno e Padova, entrambi datati 7 ottobre.