Nomine GPS, i nuovi bollettini con le disponibilità sopravvenute delle ultime ore con Roma già al quinto turno

Proseguono le operazioni di nomina da GaE e GPS con i bollettini caratterizzati da nuove disponibilità legate anche all’avvio del nuovo anno scolastico e alla presa di servizio da parte di numerosi docenti. Sono turni di scorrimento più lenti in virtù del nuovo algoritmo che torna indietro esaminando anche i docenti che non hanno ottenuto nomine nei turni precedenti, e che proprio in virtù del nuovo algoritmo non sono più rinunciatari involontari per sedi non espresse.

Le nuove nomine

Tra le novità più rilevanti c’è Roma, che arriva al quinto turno il 9 ottobre, dopo il quarto del 2 ottobre. Nello stesso giorno si registra un nuovo turno anche a Viterbo. Latina, invece, presenta una rettifica del 9 ottobre e non un nuovo scorrimento.

In Liguria continua a correre Imperia, che l’8 ottobre raggiunge il nono turno. Nuovi scorrimenti anche per La Spezia e Savona, entrambe aggiornate al 9 ottobre.

Molto attiva anche l’Emilia-Romagna. Ravenna raggiunge l’ottavo turno l’8 ottobre, mentre il 9 ottobre arrivano nuovi turni per Parma, Piacenza e Rimini. Nell’elenco compare inoltre un nuovo turno di Bologna datato 8 ottobre e uno di Ferrara del 7 ottobre.

In Friuli Venezia Giulia si registrano nuovi turni per Trieste e Udine, entrambi datati 9 ottobre.

In Lombardia avanzano diverse province. Cremona pubblica un nuovo bollettino il 9 ottobre, così come Lecco. Lodi arriva al quarto bollettino, mentre Varese raggiunge il quinto turno. Milano, invece, non registra novità rispetto al precedente aggiornamento e resta al terzo bollettino del 2 ottobre.

Nelle Marche arriva un nuovo turno per Pesaro Urbino il 9 ottobre.

Le altre province

Anche il Piemonte registra diversi avanzamenti. Alessandria pubblica un nuovo turno l’8 ottobre, mentre Asti e Torino si aggiornano il 9 ottobre; Torino raggiunge così il quinto turno.

In Sicilia si muovono Catania, arrivata al sesto turno il 9 ottobre, e Messina, con un nuovo turno nella stessa giornata.

In Toscana spiccano Livorno e Siena, entrambe arrivate all’ottavo turno l’8 ottobre.

Nuovo scorrimento anche in Umbria, con Terni aggiornata al 9 ottobre, mentre in Veneto arrivano nuovi turni per Verona e Vicenza, sempre nella giornata del 9 ottobre.

Imperia è già al nono turno, Ravenna, Livorno e Siena all’ottavo, mentre Roma arriva al quinto. Milano resta invece ferma al terzo bollettino del 2 ottobre.