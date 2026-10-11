Nuove assunzioni a tempo indeterminato per insegnanti scuola dell’infanzia: domande fino al 9 novembre

Nuove opportunità di lavoro per gli insegnanti con la pubblicazione di ulteriori concorsi pubblici che prevedono assunzioni a tempo indeterminato. Tra i bandi più recenti figurano selezioni per la scuola dell’infanzia e per l’insegnamento nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), con scadenze previste tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

L’ultimo bando

Una delle novità riguarda il Comune di Ferrara, che ha pubblicato il 9 ottobre 2026 un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di due insegnanti della scuola dell’infanzia, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Gli interessati potranno presentare la propria candidatura attraverso il portale inPA entro le ore 12 del 9 novembre 2026.

Un altro bando, pubblicato sempre il 9 ottobre, arriva dal Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia, che ha avviato una selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un docente di prima fascia nel settore AFAM034, con profilo di Musica vocale da camera. In questo caso il termine per presentare la domanda è fissato alle ore 10 del 9 novembre 2026.

Opportunità Afam

Ulteriori opportunità riguardano altre istituzioni AFAM. L’Accademia di Belle Arti di Firenze ha aperto una selezione per un posto nell’insegnamento di Estetica, con scadenza al 29 ottobre. Il Conservatorio di Monopoli, invece, mette a disposizione due posti attraverso distinte procedure concorsuali, uno per Chitarra e uno per Composizione e strumentazione per orchestra di fiati. Per entrambi i bandi il termine per le candidature è fissato al 9 novembre.

Tra gli avvisi pubblicati negli ultimi giorni figura anche una selezione dell’INVALSI, che prevede il conferimento di 34 incarichi di lavoro autonomo a esperti nell’ambito dell’italiano e dell’inglese, nell’ambito del progetto Rilevazioni nazionali. Le candidature possono essere presentate entro il 29 ottobre 2026. Non si tratta di assunzioni come docenti nelle scuole, ma di incarichi professionali legati alle attività dell’Istituto.