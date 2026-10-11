Pittoni: “Lavoriamo sulle GPSR per mettere finalmente in piedi il doppio canale”

Il responsabile istruzione della Lega Mario Pittoni affida ai suoi canali social uno sfogo in seguito a quello che ritiene un attacco nei suoi confronti: “Mi segnalano un attacco personale (naturalmente senza riportare il mio nome) di Sonia Cannas. Questo il mio commento: “Lo sanno anche i sassi che sono responsabile nazionale del Dipartimento Istruzione della Lega, il partito a cui il capo del Governo ha assegnato la responsabilità del ministero. Sono testimone fisico (nel Governo Draghi rappresentavo io le posizioni della Lega sull’istruzione) dei problemi che sul Pnrr ha creato l’asse M5s-Pd, al tempo purtroppo numericamente autosufficiente. Da inizio legislatura portiamo avanti una battaglia delicatissima per smontare i punti critici del Pnrr, che comunque ci ha già consentito di incassare il recupero di idoneità e graduatorie di merito oltre agli Elenchi regionali. Ora lavoriamo sulle GPSR per mettere finalmente in piedi un’architettura a doppio canale che, ovviamente, si può normare solo a conclusione della trattativa con la Commissione europea”.

I concorsi annuali

L’onorevole Pittoni, impegnato in prima persona da tempo per il doppio canale di reclutamento docenti che consentirebbe di affiancare ai concorsi scuola le assunzioni da graduatorie provinciali (con trasformazione delle Gps in Gpsr, possibilità al vaglio dell’Europa) si sofferma poi sulla questione dei concorsi annuali: “In verità la Commissione europea (non avendo ancora approfondito la nostra richiesta di stop ai concorsi annuali imposti col Pnrr dall’asse M5s-Pd) aveva espresso disponibilità a ragionare almeno su bandi limitati alle graduatorie esaurite. I mesi scorsi nei miei interventi ho accennato più volte alla questione. Vediamo quanto riusciamo a evitare la cadenza annuale in concreto”. Sono sconcertato sia del linguaggio offensivo della Cannas nei miei confronti, che mi fa passare per una banderuola, sia per la sua faziosità e pochezza nel descrivere la situazione”.