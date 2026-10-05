Nuovo concorso per insegnanti, 24 assunzioni a tempo indeterminato: domande entro il 10 ottobre

Non sappiamo quale sarà il futuro prossimo dei concorsi scuola. Dopo la fine della fase Pnrr, con tre concorsi ravvicinati banditi per perfezionare il target assunzionale di 70mila docenti concordato con Bruxelles entro il 2026, è probabile che ci sia una pausa. L’ipotesi più accreditata, al momento, è di mini bandi mirati per graduatorie di concorso vacanti. Difficile in altre parole che ci sia a breve un nuovo concorsone scuola.

Ma nel frattempo tra le opportunità attualmente aperte per chi è interessato a lavorare nel settore educativo e dell’insegnamento fuori dai tradizionali concorsi ministeriali della scuola, ci sono alcuni bandi pubblicati da Comuni e istituzioni AFAM.

I concorsi in scadenza

Il Comune di Reggio Emilia ha bandito un concorso per 24 funzionari delle reti educative, con specializzazione da insegnante. Si tratta di posti a tempo indeterminato. La scadenza per presentare domanda è fissata al 10 ottobre 2026 alle ore 23:59.

Un’altra opportunità arriva dal Comune di Dalmine, che ha avviato una procedura per la formazione di una graduatoria di insegnanti della scuola dell’infanzia a tempo determinato. In questo caso le domande possono essere presentate fino al 16 ottobre 2026 alle ore 12:00.

C’è poi il concorso dell’ISIA di Firenze, nell’ambito dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. La selezione riguarda un posto da docente a tempo indeterminato per il settore AFAM095. La scadenza è prevista per il 25 ottobre 2026.

Infine, il Comune di Cascina ha pubblicato una procedura per un posto da insegnante della scuola dell’infanzia. Non si tratta però di un concorso aperto ordinario, bensì di una procedura di mobilità volontaria, quindi rivolta a personale già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche. Il termine per partecipare è il 10 ottobre 2026 alle ore 12:00.

In attesa di nuovi bandi ministeriali, sono queste le migliori opportunità per chi cerca un lavoro come docente, nelle settimane in cui l’algoritmo sta ancora assegnando gli ultimi incarichi da Gps mediante i bollettini degli uffici scolastici.