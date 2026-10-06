Interpelli scuola: posti disponibili su sostegno, primaria e secondaria. Domande entro l’11 ottobre

Restano aperti diversi interpelli per supplenze con scadenza compresa tra lunedì 5 e domenica 11 ottobre 2026. Le disponibilità riguardano sostegno, scuola primaria e diverse classi di concorso della secondaria.
Lazio
In provincia di Roma, l’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” di Grottaferrata cerca docenti per 2 posti di sostegno nella scuola primaria, 24 ore settimanali fino al 30 giugno 2027. Domande entro le 10:30 del 6 ottobre.
All’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Guidonia Montecelio sono disponibili 6 posti di sostegno nella primaria, 24 ore fino al 30 giugno 2027. Scadenza alle 12 del 7 ottobre.
L’Istituto Comprensivo “Alessandro Magno” ha pubblicato un interpello per un posto di sostegno nella scuola primaria fino al 30 giugno 2027. Domande entro le 10 del 6 ottobre.
L’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” cerca un docente di sostegno nella primaria per 24 ore settimanali fino al 22 dicembre 2026. La scadenza è fissata alle 12 del 7 ottobre.
All’Istituto Comprensivo “Orsa Maggiore” sono disponibili un posto di sostegno da 24 ore fino al 30 ottobre 2026 e 3 posti da 24 ore fino al 30 giugno 2027. Domande entro le 00:01 del 7 ottobre.
L’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest cerca invece un docente su posto comune nella primaria per 22 ore più 2 ore di programmazione, fino al 20 novembre 2026. Scadenza alle 12 del 6 ottobre.
Sardegna
In provincia di Nuoro, l’Istituto Comprensivo di Baunei ha pubblicato un interpello per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: 8 ore settimanali fino al 30 giugno 2027. È richiesta una certificazione linguistica almeno di livello B1. Domande entro le 12 del 6 ottobre.
Sempre nel Nuorese, l’IIS “M. Pira” di Siniscola cerca un docente per A041, Scienze e tecnologie informatiche, presso la Colonia Penale Mamone, corso serale. L’incarico è fino al 30 giugno 2027. Scadenza alle 13 dell’8 ottobre.
A Oristano, l’Istituto Tecnico Industriale “Othoca” cerca un docente per A040, Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche: 12 ore su 18, con servizio nella sede di Ales fino all’8 giugno 2027. Domande entro le 8 del 7 ottobre.
In provincia di Sassari, il Liceo “E. Piga” di Villacidro cerca un docente per A013, Discipline letterarie, Latino e Greco: 9 ore settimanali fino al 19 ottobre 2026. Scadenza alle 8:30 del 6 ottobre.
L’Istituto Comprensivo Loiri Porto San Paolo cerca un docente su posto comune nella scuola primaria per 11 ore settimanali fino al 30 giugno 2027. Domande entro le 12 del 6 ottobre.
All’Istituto Comprensivo 3 di Alghero è disponibile un incarico su ADMM, sostegno nella secondaria di primo grado: 18 ore settimanali dall’8 ottobre al 25 novembre. Scadenza alle 12 del 6 ottobre.
L’IIS Pellegrini di Sassari ha inoltre tre interpelli aperti: A040 con scadenza alle 8 del 10 ottobre, A041 con scadenza alle 8 dell’8 ottobre e A042 con scadenza alle 8 dell’8 ottobre.
Toscana
L’IIS “Antonio Meucci” di Massa cerca un docente per A042, Scienze e tecnologie meccaniche. L’incarico è di 6 ore settimanali fino al 10 giugno 2027. Domande entro le 12 del 7 ottobre.
In provincia di Pisa, il Liceo “G. Marconi” di San Miniato ha pubblicato un interpello per BC02, Conversazione in lingua straniera – Spagnolo. L’incarico prevede 6 ore presso il Liceo Marconi e 3 ore presso il Liceo Montale di Pontedera, fino al 30 giugno 2027. Scadenza alle 11 del 6 ottobre.