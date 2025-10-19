Distribuzione posti per provincia Pnrr 3: indicazioni previsionali, calcolati su base triennale vincolati a pensionamenti e mobilità future

E’ ancora in corso la procedura di presentazione delle domande utili al concorso scuola Pnrr 3, ma l’attenzione dei docenti interessati è già rivolta ai posti disponibili messi a bando dall’ultima procedura Pnrr, la prima fuori dalla fase transitoria. Certezze al momento non ce ne sono, per cui chi vuole conoscere la distribuzione dei posti per provincia e classe di concorso in ciascuna regione, può più che altro basarsi su proiezioni che non danno alcuna certezza su quale sarà poi la realtà.

La distribuzione dei posti per provincia

Al momento non è possibile conoscere la distribuzione dei posti per provincia in maniera affidabile, dal momento che qualunque indicazione adesso disponibile si basa su previsioni che tra l’altro nel caso del concorso scuola Pnrr si riferiscono a un calcolo su base triennale. Questo rende ancora più incerta qualunque proiezione, dal momento che è fortemente connessa a pensionamenti e mobilità future.

La situazione finale, inoltre, potrebbe essere molto diversa da quella attuale e da quella che si può ipotizzare adesso. Bisogna infatti anche tenere presente che a precedere le immissioni in ruolo ci sono una serie di operazioni che influiscono in maniera importante sulla disponibilità territoriale. Una serie di operazioni che comprendono mobilità, trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo o cattedra.

La selezione della regione

Una serie di movimenti che diventano fortemente impattanti sulla distribuzione dei posti su base provinciale e per classe di concorso. Ecco perché adesso chi si iscrive al concorso può scegliere solo la regione. Nel momento in cui si vince il concorso, si avrà modo di scegliere la provincia conoscendo la distribuzione dei posti per provincia, comunicata solo al momento della fase delle immissioni in ruolo.

Il bando del concorso PNRR3 (o meglio i bandi per la scuola secondaria e per la scuola primaria), prevedono una graduatoria di merito che sarà composta da un numero di vincitori pari al numero di posti a bando per singola classe di concorso. La sostituzione dei vincitori avverrà convocando idonei che hanno superato le prove.

Gli elenchi regionali

Ci sono poi i nuovi provvedimenti introdotti dal decreto scuola che prevedono un elenco del 30% dei posti per idonei che hanno superato le prove con i vincitori che non perdono il diritto all’assunzione (non ci sono scadenze). L’elenco del 30% vale per tre anni dalla pubblicazione della graduatoria. Ci sono poi dal 2026 gli elenchi regionali per il ruolo attivi dall’anno scolastico 2026/27.