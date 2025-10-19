Concorso scuola sostegno 2025: non sono valide per punteggio o requisito specifico, le annualità svolte su posto comune o in classi di concorso diverse

Ancora dieci giorni per presentare domanda di iscrizione al concorso Pnrr 3, e chi non si è ancora iscritto spesso è alle prese con la comprensione dei requisiti validi per accedere alla procedura, con il dubbio se esserne in possesso oppure no. Naturalmente questo vale peri i casi limite, dal momento che chi è già in possesso di abilitazione tramite l’acquisizione dei cfu dai percorsi abilitanti previsti dalla riforma del reclutamento dopo la fine della fase transitoria ha la garanzia di poter partecipare.

La validità delle annualità di servizio

Per quel che riguarda il concorso scuola sul sostegno nella scuola secondaria il dubbio riguarda spesso la validità delle annualità di servizio utili alla partecipazione.

Il bando prevede che chi partecipa alla procedura sul sostegno deve prendere in considerazione solo le annualità di servizio svolte sul sostegno.

Questo significa che non si può sfruttare in alcun modo, per il punteggio o il requisito specifico, le annualità svolte su posto comune o in classi di concorso diverse. Un dettaglio che può sembrare scontato ma che spesso genera equivoco in chi presenta domanda di partecipazione e rischia di commettere un errore.

Il servizio valido

Lo conferma la tabella B di valutazione dei titoli per infanzia, primaria e secondaria.

I candidati possono fare riferimento quindi solo al servizio specifico, che può essere stato svolto in scuole statali, paritarie, centri IFP, l’importante è che il servizio faccia riferimento alla classe di concorso. La validità del servizio dipende dall’essere stato prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.