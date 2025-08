Poche speranze per classe di concorso ADSS, va meglio per ADAA, ADEE e ADMM: la situazione sui posti disponibili ad agosto su sostegno

Hanno preso oggi il via (per terminare il 13 agosto), le operazioni di immissioni in ruolo straordinarie sui posti di sostegno residuati da GPS I fascia ADAA, ADEE, ADMM e ADSS. Operazione di due settimane per la quale sono già stati pubblicati i primi bollettini oggi, e le disponibilità.

I posti residui

Sui posti eventualmente residui di queste operazioni, valide per l’ultimo anno considerato che il ministero non ha provveduto a una proroga anche per il 2026, si giocherà la partita della mini call veloce, che avrà inizio subito dopo dal 14 agosto al 19.

Che possibilità ci sono dalle classi di concorso di sostegno? La situazione come sempre non è omogenea a livello nazionale, e infatti in alcune province del sud come la Campania si registra già l’assenza di posti residuati di sostegno per la fase straordinaria delle immissioni in ruolo.

Il timore dei docenti in attesa di un incarico è che si verifichi quello che è già accaduto lo scorso anno, in occasione delle procedure di immissioni in ruolo 2024/2025: la paura è che si assista a un esaurimento dei posti di sostegno per ADSS per la procedura mini call veloce.

Le classi di concorso

Una rischio che non si dovrebbe correre invece per i posti residuati per ADAA, ADEE e ADMM.

La mini call veloce vivrà come detto dei posti di sostegno eventualmente residui ancora vacanti in seguito alla conclusione dell’assegnazione dei ruolo da GPS sostegno ed elenco aggiuntivo provinciali. Dopo la conclusione di questa procedura, prevista per il 13 agosto, si partirà con la procedura di immissioni in ruolo interprovinciale tramite appunto mini call veloce.

La finestra temporale valida, più ampia rispetto alle solite 48 ore concesse negli anni precedenti, andrà dal 14 al 19 agosto 2025, anche in virtù del fatto che cadrà a cavallo di ferragosto.

La mini call veloce

In vista di questa procedura, gli Uffici Scolastici Regionali e quelli Provinciali pubblicheranno l’elenco dei posti di sostegno disponibili per il ruolo. Una volta verificati questi posti, i docenti che aspirano al ruolo potranno partecipare alla mini call veloce se non sono risultati rinunciatari nella fase provinciale terminata il 13 agosto.

Le domande si presentano dalle ore 10:00 del 14 agosto fino alle ore 9:00 del 19 agosto 2025. Il ministero prevede di concludere la fase di immissioni in ruolo della mini call veloce entro e non oltre il 21 agosto 2025, poi partirà la fase zero dell’algoritmo riservata alla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia a l’assegnazione di tutti gli altri posti tramite Gps.