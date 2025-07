Nomine GPS sostegno 2025: si parte venerdì, poi tocca alla mini call veloce

Ancora poche ore per inoltrare la domanda per le 150 preferenze Gps, istanza comprensiva delle richieste da parte dei docenti interessati alla nomina per il ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo per l’anno scolastico 2025/26.

La procedura di assegnazione degli incarichi

La sezione è una delle tre disponibili nell’istanza per le max 150 preferenze, oltre a quella riservata ai docenti destinatari di conferma sul sostegno. Chi otterrà l’incarico, firmerà un contratto a tempo determinato per poi l’anno successivo svolgere l’anno di prova e formazione utile a ottenere l’indeterminato.

Dal giorno successivo alla chiusura della finestra temporale utile alla presentazione dell’istanza per le max 150 preferenze, gli uffici scolastici potranno analizzare le domande e iniziare con la stesura degli elenchi. Questo significa che gli uffici scolastici più veloci potrebbero iniziare già dal 1° agosto ad assegnare le nomine per il ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo.

Ci sono infatti solo due settimane di tempo utile, considerato che dal 14 agosto parte la mini call veloce sui posti residui da questa procedura.

I posti residui e la mini call

Chi sarà destinatario di nomina, avrà 5 giorni di tempo per accettare o rifiutare l’incarico.

La rinuncia comporta l’esclusione dalla procedura di assegnazione delle nomine mediante algoritmo, mentre chi non riceve incarico potrà partecipare.

In caso di rinuncia, i posti vengono nuovamente assegnati mediante ulteriore scorrimento delle GPS, ma bisogna fare in tempo. In questo senso la velocità degli uffici scolastici sarà fondamentale.

Per la mini call veloce, gli uffici Scolastici pubblicheranno l’elenco dei posti disponibili, per poi dare avvio alla finestra temporale che sarà a cavallo di ferragosto, dalle ore 10.00 del 14 agosto fino alle ore 9.00 del 19 agosto 2025. L’assegnazione della provincia e della sede terminano il 21 agosto 2025.