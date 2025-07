Gps sostegno 2025: domani ultimo giorno per presentare la domanda, entro fine mese assunzioni da GaE e concorsi

Ultimo giorno domani per la presentazione delle domande valide per partecipare alla procedura di nomina per il ruolo da GPS sostegno prima fascia + elenco aggiuntivo per l’anno scolastico 2025/26. E’ una sezione contenuta nell’ambito della domanda per le max 150 preferenze utile a partecipare poi all’assegnazione degli incarichi tramite algoritmo da fine agosto in poi. Domanda nella quale d quest’anno c’è anche la sezione riservata i docenti destinatari di conferma sul posto di sostegno.

Le assunzioni da Gae e concorsi

Chi otterrà l’incarico per il ruolo da GPS sostegno prima fascia + elenco aggiuntivo per il prossimo anno scolastico, firmerà un contratto a tempo determinato finalizzato a svolgere l’anno di prova e formazione. In caso di esito positivo, si accederà al ruolo vero e proprio.

Settimana importante questa, considerato che entro fine mese bisogna definire le assunzioni da GaE e concorsi. Fanno parte di questa procedura anche gli eventuali scorrimenti per rinuncia.

Chi ha già presentato domanda ma nel frattempo ha ricevuto una nomina da Gae o da concorso, può ritirare la propria candidatura, anche nell’interesse dei colleghi, per non incorrere nella problematica degli incarichi non disponibili nei primi turni ma poi disponibili successivamente una volta verificata l’indisponibilità del docente.

I posti residui per la mini call

C’è ancora tempo per ritirare la domanda, considerato che è sempre utile farlo fino a quando il proprio Ufficio Scolastico non ha avviato il procedimento di nomina mediante algoritmo, dunque non prima di fine agosto.

Già questa settimana, conclusa la finestra temporale per l’invio delle domande, gli Uffici Scolastici potranno avviare la procedura di nomine per il ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo.

Ci sono circa due settimane di tempo a disposizione, considerato che bisogna completare entro il 13 agosto, giorno precedente l’avvio della procedura per la mini call veloce, per la quale saranno validi i posti ancora vacanti dopo l’assegnazione delle supplenze da GPS sostegno ed elenco aggiuntivo (fino al 21 agosto 2025) Sono esclusi dalla mini call veloce i candidati rinunciatari per sedi non espresse.