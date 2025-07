Fase zero continuità sostegno: è l’unico bollettino in cui si potrà scavalcare un collega in graduatoria

Ogni anno i docenti precari auspicano novità nell’algoritmo che possano migliorare una procedura da sempre avvolta da una sensazione di potenziale ingiustizia nei confronti del rispetto delle posizioni in graduatoria. Quest’anno si aggiungerà all’elenco delle recriminazioni la nuova norma che consente la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, procedura che si lega a doppio filo con l’assegnazione degli incarichi tramite algoritmo, anche se verrà gestita con bollettini separati.

La nominabilità nella Fase 0

Le richieste di continuità verranno infatti gestita prima delle nomine tradizionali, mediante bollettino zero che verificherà la nominabilità dei destinatari di conferma entro la fine di agosto.

Ricordiamo infatti che non è sufficiente essere stati destinatari di richiesta di conferma da parte della famiglia e aver accettato la conferma mediante apposita sezione trovata nella domanda pe le 150 preferenze. Devono sussistere una serie di condizioni per la conferma, che verranno anche accertate nell’ambito della fase zero dell’algoritmo.

La fase zero servirà proprio a verificare la nominabilità dei docenti che hanno confermato la volontà di procedere con la continuità sul sostegno, dopo la richiesta della famiglia. Solo dopo si passerà alla Fase 1, quella che si verifica ogni anno e che è costituita dall’ordinaria attribuzione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GPS.

Cosa succede se non si è nominabili

Nella fase zero saranno esaminati i docenti destinatari di conferma, e la otterranno solo se sarebbero risultati destinatari di una nomina anche nella Fase 1. E’ l’unica fase in cui un docente destinatario di conferma può superare in graduatoria un collega con un punteggio superiore, ma solo se avrebbe avuto un incarico nelle assegnazioni della Fase 1.

Se non sussistono le condizioni per assegnare la continuità sul sostegno, il docente esaminato nella fase zero passa alla Fase 1, in cui, se ci sono anche qui le condizioni, ottiene una cattedra partecipando alla procedura dell’algoritmo come tutti gli altri colleghi.