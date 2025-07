150 preferenze gps 2025: le date delle prime nomine

Per chi è esclusivamente interessato all’assegnazione degli incarichi di supplenza tramite algoritmo (esclusi quindi i partecipanti allo scorrimento della prima fascia gps per nomine finalizzate al ruolo a tempo determinato e docenti di sostegno destinatari di continuità), la conclusione di domani della finestra temporale per la presentazione della domanda per le 150 preferenze, porterà a una lunga pausa, in attesa dell’avvio dell’algoritmo.

Le preferenze Gps

Ma quali sono le tempistiche previste? Domani alle ore 14:00 si chiude la piattaforma per presentare l’istanza utile alle 150 preferenze Gps. Dal giorno dopo, potenzialmente, gli uffici scolastici avvieranno l’esame delle domande per lo scorrimento della prima fascia gps, procedura che si dovrà concludere il 13 agosto, giorno prima dell’apertura della mini call veloce sui posti eventualmente residui.

Poi si passerà all’assegnazione degli incarichi di supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.

Secondo i sindacati, entro il 22 agosto potranno arrivare i primi esiti. Entro fine agosto si dovrà concludere il bollettino zero riservato alla continuità sul sostegno, poi si passerà al bollettino uno. Probabile che possa essere pubblicato la prima settimana di settembre, considerato che le conferme sul sostegno devono essere perfezionate dagli ambiti territoriali entro il 31 agosto.

Le incertezze del bollettino zero

Per questo, non è da escludere che alcuni uffici scolastici riescano a chiudere i bollettini anche prima del 31 agosto. Sono solo delle previsioni, perché la realtà dei fatti potrà essere solo verificata una volta avviata tutta la procedura. Che ogni anno non è esente da intoppi, e che quest’anno vivrà di un momento di ulteriore incertezza proprio in virtù della novità rappresentata dall’introduzione della fase zero.

Che potrebbe essere caratterizzata da rallentamenti, senza considerare il rischio di eventuali ricorsi da parte di coloro i quali, proprio in questa fase, potrebbero vedersi scavalcare da colleghi posizionati in graduatoria con punteggi inferiori.