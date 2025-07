Assunzioni prima fascia gps sostegno: da giovedì esame domande, esiti e convocazioni per scelta sedi

Mercoledì è l’ultimo giorno per la presentazione delle istanze per le 150 preferenze, che contengono anche la sezione utile alla partecipazione alle immissioni in ruolo da prima fascia GPS Sostegno. Dal giorno dopo, giovedì 31 luglio gli Uffici scolastici provinciali potranno avviare la pubblicazione degli esiti.

In attesa del doppio canale di reclutamento

Le immissioni in ruolo da prima fascia sostegno, procedura che si vorrebbe replicare per il posto comune con il doppio canale di reclutamento, al momento sono previste solo per quest’anno, non essendo stata concessa dal ministero una proroga anche per il 2026. Consentono di coprire i posti vacanti sul sostegno con il canale straordinario previsto dal DL 73/2021, convertito nella Legge 106/2021 e prorogato anche per l’anno scolastico 2025/2026.

Una soluzione molto apprezzata da sindacati e diretti interessati, che al momento sembra destinata a scomparire in assenza di proroga, ma che potrebbe rientrare nel più ampio programma del doppio canale di reclutamento di cui si è discusso nelle ultime settimane in commissione al Senato nell’ambito della proposta della senatrice Bucalo.

Da giovedì esame domande e asseegnazioni

Per assegnare i posti da GPS sostegno prima fascia si attinge dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Possono partecipare i docenti inclusi nella prima fascia delle GPS sostegno, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, che siano disponibili all’assunzione nella provincia per cui hanno presentato domanda.

Come detto da giovedì, ricevute le istanze per le 150 preferenze utili all’algoritmo, gli Uffici Scolastici provinciali cominceranno a esaminare le domande per poi pubblicare gli esiti delle assegnazioni. Inizieranno poi a convocare i candidati per la scelta delle sedi. Ci saranno circa due settimane di tempo, considerato che si dovrà concludere la procedura entro il 13 agosto, per poi avviare dal 14 agosto la mini call veloce.