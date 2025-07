Posti residui per assunzioni straordinarie da GPS e mini call: la disponibilità varia molto da regione a regione e per grado di istruzione

Che prospettive ci sono per le assunzioni su posti residui, straordinarie, da GPS o in vista della mini call? L’esperienza dello scorso anno, soprattutto per la procedura riferita al sostegno, dice che non c’è da essere troppo ottimisti circa la quantità di posti disponibili, ma ogni anno è diverso e le cose potrebbero andare diversamente rispetto a dodici mesi fa.

Le possibilità di posti

La buona notizia è che il ministero ha confermato la possibilità di fare ricorso alla mini call veloce sul sostegno anche per l’estate 2025, e questo lascia presagire che le stime fatte dai tecnici portino a pensare che al di là della quantità, ci sarà comunque la possibilità di usufruire di posti disponibili.

La mini call veloce sostegno, a livello temporale, è ancora lontana ed è una delle ultime procedure in programma, appena prima dell’avvio dell’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze Gps che prende il via a fine agosto. Proprio a fine agosto dovrebbe essere messa in calendario la mini call veloce sul sostegno, con date ancora da stabilire nel dettaglio ma con finestra temporale che dovrebbe essere come per gli altri anni di sole 48 ore.

Un motivo in più per tenere d’occhio le comunicazioni del ministero, dal momento che la ridotta disponibilità di ore per presentare la domanda impedisce qualunque distrazione che rischierebbe di tagliare fuori chi si accorge troppo tardi dell’avvio della procedura e della sua relativa conclusione nel giro di soli due giorni di tempo.

Le procedure preliminari

Sia per la distanza temporale che divide dall’avvio dalla procedura, sia in virtù delle altre procedure che ci sono prima di messo, al momento è difficile fare una previsione sulla disponibilità di posti residui.

Fermo restando che si tratta anche di una disponibilità che differisce molto da regione a regione e per grado di istruzione, per cui fare una previsione univoca e valida a livello nazionale ha poco senso. Prima bisognerà avviare e concludere le procedure di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari e l’applicazione delle percentuali previste dal PNRR.

A quel punto sarà la volta delle assunzioni straordinarie da GPS prima fascia (per l’ultimo anno). Solo dopo la conclusione di queste operazioni, toccherà alle mini call per altre province. Tutti questi elementi rendono chiaro il motivo per cui al momento non è possibile prevedere con così largo anticipo se e dove residueranno posti.