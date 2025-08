Pubblicato il decreto con i posti dell’organico docenti da settembre per posto comune, sostegno ed educazione motoria

Terminata a fase di immissioni in ruolo e avviate le procedure di agosto per scorrimento gps prima fascia sostegno in attesa dell’avvio dell’algoritmo supplenze a fine agosto, il ministero ha pubblicato il decreto ministeriale n. 121 del 25 giugno 2025 utile a pubblicare le dotazioni organiche per il personale docente in vista dell’anno scolastico 2025/2026.

Il posto comune

Sono dotazioni organiche inerenti i posti comuni, ma anche relative al potenziamento dell’offerta formativa, al sostegno e agli adeguamenti delle situazioni di fatto.

Per quel che riguarda i posti comuni, la tabella A allegata al decreto indica in 614.572 le cattedre appartenenti all’organico docenti. Un numero di cui fa parte la riduzione di n. 5.660 posti della legge di bilancio 2025. Sono stati tolti anche i 48 posti per cost-sharing.

Il sostegno

Un quinto circa i posti di sostegno, che ammontano in totale a 128.036.

Educazione motoria

Ci sono poi i posti riservati all’educazione motoria. Una materia introdotta nelle classi quarte e quinte per il prossimo anno. Il ministero le ha calcolate a partire dai dati delle classi terze e quarte rilevati nel SIDI alla chiusura dell’organico di fatto 2024/2025.

Si prevede un’offerta che dovrebbe equivalere a due ore settimanali per ogni classe. Il numero finale è in base ai posti interi realizzabili per singola istituzione scolastica e al monte ore residuo aggregato a livello provinciale, convertito in posti equivalenti interi.