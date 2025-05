Assunzioni da graduatoria di merito a esaurimento: già dal prossimo anno scolastico per idonei concorso straordinario 2020 e concorso ed. motoria primaria

Giornata importante quella di ieri per il mondo della scuola e in particolare per il reclutamento dei docenti e il futuro degli idonei grazie all’approvazione da parte del Senato del Decreto Scuola 2025, contenente una serie di misure per il miglioramento dell’istruzione e specifiche disposizioni in ambito concorsuale.

Idonei esclusi dai bandi Pnrr

Per quel che riguarda gli idonei, la novità è l’introduzione di una apposita norma che consente l’ampliamento delle graduatorie dei concorsi. Da oggi rientrano anche i candidati idonei, tutti coloro che in un primo momento erano rimasti esclusi da questa possibilità già dal bando dei concorsi pnrr, e che invece adesso avranno la possibilità avendo superato le prove concorsuali di rientrare nel numero dei posti disponibili.

L’obiettivo del ministero con questo provvedimento è dare una risposta a migliaia di docenti rimasti che hanno superato di fatto inutilmente le prove del concorso, non essendo più le procedure abilitanti, ma che adesso potranno beneficiare di questa ottimizzazione dell’impiego delle graduatorie esistenti, in modo da snellire la procedura di riduzione del numero di cattedre vacanti.

Assunzioni già dal prossimo anno

Ci sarà ancora da aspettare invece per l’adozione degli elenchi regionali per gli idonei, che entreranno in vigore solo a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Gli eventi diritto avranno la possibilità di entrare a far parte di un elenco regionale aggiornato annualmente. Requisito per essere ammessi in elenco, aver superato le prove concorsuali dal 2020 in poi. Da questo elenco si attingerò per coprire i posti rimasti vacanti dopo le ordinarie immissioni in ruolo.

A beneficiare di questa nuova norma, soprattutto gli idonei del concorso straordinario del 2020 e quelli del concorso per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria. Potranno entrare a far parte delle graduatorie degli idonei utili fino ad esaurimento, con la prospettiva di essere assunti in ruolo già a partire dal prossimo anno scolastico.