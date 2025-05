Nuovo regolamento supplenze: aggiornamento GPS triennale, addio seconda fascia GPS infanzia e primaria, modifica titolo d’accesso seconda fascia GPS sostegno, si fa in tempo per il 2026?

Cambieranno le tabelle dei titoli in vista dell’aggiornamento delle ps previsto per il prossimo anno, nel 2026? E’ un tema di grande attualità alla luce delle molte novità di questi mesi, a cominciare dai Corsi Indire per il sostegno, che al momento non dovrebbero beneficiare ad esempio degli stessi 12 punti destinati agli specializzati con il Tfa ordinario.

La nuova tabella di punteggio

Queste le indicazioni attuali, ma potrebbe appunto intervenire una nuova tabella di punteggio dei titoli a gestire l’aggiornamento GPS del 2026.

I sindacati sono in questo senso fiduciosi che qualcosa possa accadere lato ministeriale nei prossimi mesi. Lo ha spiegato Chiara Cozzetto di Anief a Orizzonte Scuola, sottolineando la speranza sindacale che il Ministero decida per l’adozione del regolamento delle supplenze, insieme a un aggiornamento delle tabelle titoli. Al momento l’ordinanza vale fino al 2026 come da proroga, poi si attende un regolamento.

L’ultimo regolamento delle supplenze risale a quasi vent’anni fa, per la precisione al 13 giugno 2007.

Le novità del regolamento

La necessità di un aggiornamento era ben presente già da qualche anno, e infatti nel 2022 il Ministero aveva presentato ai sindacati una bozza di nuovo Regolamento delle supplenze. La procedura era andata avanti, al punto che il regolamento aveva beneficiato dei pareri di CSPI e il Consiglio di Stato.

Ma non si era fatto in tempo. Un regolamento che però non era stato adottato in occasione dell’aggiornamento delle GPS 2022/24, per le quali era stata sfruttata nuova Ordinanza valida per due anni scolastici.

Stessa situazione ripresentatasi a ridosso dell’aggiornamento GPS 2024/26. In vista del prossimo aggiornamento del 2026 si farà in tempo? Per il momento non ci sono novità. Se venisse adottato, il nuovo regolamento abolirebbe la seconda fascia GPS infanzia e primaria, cambierebbe il titolo di accesso alla seconda fascia GPS sostegno, per la quale i 3 anni di servizio dovrebbero essere stati completati nell’anno scolastico precedente a quello di iscrizione, porterebbe a tre anni invece di due il periodo di vigenza delle GPS, aggiornerebbe le nuove tabelle dei titoli.