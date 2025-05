Anche i non specializzati potranno essere confermati: continua a far discutere la nuova normativa

Ancora meno di due settimane a disposizione per le famiglie degli studenti con disabilità per presentare al dirigente scolastico richiesta di conferma del docente di sostegno anche per l’anno prossimo. La scadenza è fissata per il 31 maggio, dopodiché i dirigenti scolastici potranno far partire l’iter di verifica della sussistenza di tutte le condizioni necessarie per ratificare la conferma.

Le incombenze dei docenti

L’assegnazione dell’incarico dovrà avvenire mediante bollettino emanato dall’algoritmo gps (i docenti coinvolti dovranno comunque presentare domanda per le 150 preferenze, selezionando l’apposito opzione in cui acconsentono ad accettare la conferma, ma sono anche liberi di non farlo) entro il 31 agosto. Questo per impedire che la conferma del docente comporti uno scavalcamento dell’ordine in graduatoria, favorendo insegnanti con punteggio inferiore (ma potrebbe capitare, a patto che rientrino entrambi nei primi bollettini emanati entro fine agosto).

Tra i tanti motivi di polemica e critica nei confronti di questo provvedimento, il fatto che consentirà la conferma anche dei docenti privi di specializzazione. Una contraddizione, secondo molti, rispetto alla politica del ministero che proprio per evitare non specializzati sulle cattedre di sostegno sta avviando i Corsi Indire (altro pomo della discordia con i sostenitori del Tfa).

I non specializzati che hanno diritto

Quali docenti senza specializzazione avranno diritto alla conferma? Il diritto è riservato a quelli inseriti in seconda fascia GPS, che pur non avendo il titolo sono inseriti nella seconda fascia delle GPS. Questi docenti lo scorso anno scolastico, hanno ottenuto l’incarico direttamente dallo scorrimento provinciale della stessa fascia.

Via ibera anche a quelli non inseriti in seconda fascia GPS purché abbiano ottenuto incarico nell’anno scolastico che si sta concludendo in seguito allo scorrimento delle graduatorie incrociate delle GAE e delle GPS.