Concorso Pnrr 3 2026: bando verso la conferma della norma con sbarramento del triplo dei posti a concorso per singola classe di concorso nella regione considerata

Proseguono le convocazioni per la prova orale del concorso docenti secondaria PNRR2, dopo lo stop forzato di un paio di mesi dovuto alla questione del quesito sbagliato che alla fine il ministero ha risolto annullando tutto e istituendo la prova suppletiva per i docenti coinvolti. Alla fine, nonostante questo contrattempo, il ministero con il Pnrr 2 ha raggiunto l’obiettivo prefissato, ovvero attuare una procedura più breve e snella rispetto al Pnrr 1.

La normativa per il Pnrr3

Se non ci fosse stato il contrattempo del quesito sbagliato, non sarebbe stato impossibile pensare a una procedura già in via di conclusione. In ogni caso la nuova normativa con lo sbarramento nell’accesso all’orale, ha dato i suoi frutti e ci sono tutti i motivi per pensare che potrà essere confermata anche in vista del Pnrr 3, terzo e ultimo concorso in ambito Pnrr che verrà bandito entro fine anno con prove da mettere però in calendario solo all’inizio dell’anno prossimo.

Dopo il via libera del ministero in seguito alla calendarizzazione della prova suppletiva, le commissioni hanno iniziato a convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale, anche su sollecitazione del ministero che ha invitato i responsabili a stringere i tempi. E in effetti da allora si è registrata una brusca accelerata.

Il voto minimo degli Usr

Per accedere all’orale, proprio in virtù della nuova normativa cui facevamo accenno prima, bisogna rientrare nel novero di candidai che hanno ottenuto il voto minimo per l’accesso alla prova orale, almeno 70/100 alla prova scritta, rientrando al contempo nel triplo dei posti a concorso per singola classe di concorso nella regione considerata. Ammessi anche i candidati che hanno lo stesso punteggio dell’ultimo dei partecipanti ammessi.

In questi giorni gli USR stanno provvedendo a rendere noto il voto minimo per le classi di concorso di altre regioni. In alcuni casi infatti sono responsabili per la prova orale in base al DM n. 55 del 13 gennaio 2025. Ci sono anche classi di concorso dovranno svolgere anche la prova pratica.