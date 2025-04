Prova suppletiva concorso pnrr2 secondaria: risultato immediato, punteggi minimi prima possibile per consentire alle commissioni di convocare per l’orale

Si avvicina la data della prova suppletiva del Concorso secondaria PNRR2 bandito con DDG n 3059/2024, necessaria per quelle regioni e classi di concorso in cui ai candidati è stato somministrato un quesito poi rivelatosi errato. Nelle altre regioni, sono già in corso le pubblicazioni di punteggi minimi per accedere all’orale e sulla base delle comunicazioni degli Uffici scolastici le commissioni stanno predisponendo le prime convocazioni.

Dove si svolge

La prova suppletiva non sarà certo comoda per tutti, dal momento che consta di soli cinque minuti di impegno per risponder a un quesito ma costringerà ugualmente molti docenti a spostarsi per raggiungere la stessa sede del concorso principale. La sede però potrebbe essere differente da quella della prova scritta precedente. In ogni caso è stata indicata nella convocazione già ricevuta.

Molti candidati sono indecisi se prendere parte alla prova suppletiva, che comporterà 2 punti per la risposta esatta, zero per la risposta sbagliata o non data. Non sapendo il punteggio parziale degli altri candidati, è difficile capire se questi ulteriori due punti potranno individualmente comportare modifiche alla propria posizione in graduatoria.

Prova facoltativa

L’unica certezza è che come il ministero ha specificato, la prova è facoltativa, per qui non ci sarà alcuna penalità derivante dal non presentarsi all’esame ulteriore.

Ricordiamo che per accedere all’orale, in base alla normativa varata per il Pnrr 2, bisogna rientrare nel triplo del numero dei posti a bando più tutti coloro che avranno conseguito il punteggio dell’ultimo candidato ammesso. L’unico ragionamento possono farlo coloro i quali hanno ottenuto un punteggio di 68/100. E’ infatti condizione necessaria ma non sufficiente ottenere almeno 70, per cui chi è a due punti dalla soglia minima ha interessa a partecipare. Fermo restando che 70 è un punteggio che non dà molte possibilità di accedere all’orale, anche se rispetto ai risultati finora pubblicati (classi di concorso in regioni non coinvolte dalla prova suppletiva) qualcuno è passato.

I risultati della prova

Il risultato della prova sarà immediato, visualizzato a schermo, poi come il ministero ha raccomandato sarà importante che gli Uffici Scolastici comunichino prima possibile il voto minimo di accesso alla prova orale, in modo che le commissioni possano avviare le convocazioni prima possibile e allinearsi a chi non ha svolto la prova suppletiva.