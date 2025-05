Entro ottobre dovranno concludersi i percorsi abilitanti, è in arrivo il bando del Pnnr 3

Dopo aver sbloccato gli orali per il concorso scuola Pnrr2, in seguito al pasticcio del quesito sbagliato che ha reso necessarie le prove suppletive di inizio maggio, è tempo di iniziare a pensare al Pnrr 3, terzo concorso in ambito accordi europei che dovrà necessariamente essere bandito prima della fine del 2025.

La conclusione del secondo ciclo

Un bando che si lega a doppio filo al secondo ciclo dei percorsi abilitanti, in corso di svolgimento, partiti con notevole e colpevole ritardo. Quando si concluderanno questi percorsi? Preso atto del ritardo con cui sono iniziati, si dovrà tenere conto di una serie di esigenze e scadenze proprio legate al prossimo concorso scuola.

Per questo, è necessario fin d’ora individuare una data di conclusione del secondo ciclo, soprattutto per quel che concerne la conclusione del tirocinio.

Una data ufficiale non c’è, ma secondo l’ufficio scolastico regionale delle Marche, non si potrà andare oltre ottobre 2025. Proprio per rispettare il bando del Pnrr 3. In una nota, viene specificato che “i percorsi formativi dovranno concludersi entro e non oltre il mese di ottobre 2025, in considerazione del prossimo concorso pubblico per titoli ed esami, canale di reclutamento per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola (ottobre/novembre 2025), a cui potrà partecipare il personale abilitato”.

Il problema del tirocinio

Come detto la parte che preoccupa maggiormente, in relazione alle tempistiche richieste, è quella del tirocinio. Soprattutto per chi sta frequentando il percorso formativo da 60 CFU/CFA che richiede 180 ore di tirocinio. La tabella di marcia richiede che si avvii il tirocinio già questo mese, al massimo a giugno in modo da riuscire a concluderlo entro settembre-ottobre 2025.

Proprio in merito alla questione del tirocinio il ministero lo scorso anno di questi tempi aveva indicato le attività di tirocinio alternativo valide per chi non riesce a completare quelle previste dal monte ore.