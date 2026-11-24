La prossima procedura di reclutamento degli insegnanti non offrirà le stesse opportunità su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è evitare di selezionare altri aspiranti laddove ci siano già abbastanza candidati idonei da cui attingere per coprire le cattedre libere.

Per definire il fabbisogno, il dicastero dell’Istruzione ha considerato quanti insegnanti lasceranno il servizio, quante nomine potranno essere effettuate e quanti candidati delle passate selezioni devono ancora essere convocati.

Opportunità differenti da regione a regione

Chi intende diventare insegnante potrebbe essere costretto a partecipare in una regione diversa da quella di residenza. Una determinata disciplina, infatti, potrebbe offrire possibilità di accesso soltanto in alcune aree del Paese, mentre per altre la selezione potrebbe essere attivata sull’intero territorio nazionale.

Esiste anche una terza eventualità: l’esclusione completa di alcune tipologie di insegnamento, come potrebbe accadere per il sostegno alle medie e alle superiori.

Per la scuola secondaria sono previste complessivamente 6.200 disponibilità. La loro ripartizione dipenderà dalle effettive necessità individuate per ciascun insegnamento.

Tempi stretti per partecipare

Una volta ufficializzata la procedura, gli aspiranti avranno meno di tre settimane per iscriversi attraverso il portale del reclutamento pubblico. Il calendario ipotizzato prevede lo svolgimento degli esami durante la stagione invernale, con la possibilità di arrivare alle nomine già nel mese di luglio 2027.

Il quadro definitivo sarà comunque più chiaro soltanto dopo l’emanazione del provvedimento ministeriale. Nel frattempo, l’intento del ministero e del Governo è quello di cercare di limitare nel prossimo futuro la frequenza dei concorsi scuola scongiurando il rischio che debba essere rispettato il vincolo della cadenza annuale concordata con l’Ue in ambito Pnrr dalle precedenti maggioranze.

Il prossimo concorso scuola in questo senso lancia già un segnale, con la riduzione dei bandi alle solo classi di concorso con graduatorie esaurite, strategia che congiutamente all’introduzione del doppio canale di reclutamento, per il momento limitato ai soli posti residui, potrebbe consentire un più rapido svuotamento degli elenchi provinciali nel prossimo futuro mediante assunzione docenti contrastando il precariato.