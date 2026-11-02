Professore aggredito dallo studente di 14 anni: “Lo perdono, deve stare tranquillo”

Messaggi distensivi da parte del docente aggredito a Torino, nonostante paghi ancora le conseguenze delle percosse ricevute. L’insegnante aggredito in classe perdona il suo studente, e lo invita a guardare avanti, ma lo esorta anche a riflettere su ciò che ha fatto: “Gli voglio dire che lo perdono, di stare tranquillo, di non amareggiarsi troppo però una cosa la deve capire, il suo gesto è stato un gesto violento”.

Il perdono del docente

Il perdono del docente, in ogni caso, viaggerà su binari diversi rispetto a quello che deciderà di fare la scuola, che sta decidendo quali provvedimenti disciplinari prendere. La mamma assicura che il figlio è pentito, ma questo, unitamente al perdono del docente, non gli consentirà in ogni caso di risparmiarsi una sanzione.

Resta un mistero, almeno per il docente, il motivo dell’aggressione: “Se io non ti ho fatto niente, tutta questa violenza immotivata da dove viene fuori?”, si chiede.

Le conseguenze sono state inferiori rispetto a quelle potenziali, considerato che la sedia poteva, con un po’ di sfortuna, fare danni irreparabili per la salute del docente e per il futuro dello studente: “Potevo veramente rischiare di morire se la sedia mi avesse preso in un altro modo”, e il ragazzo, aggiunge, “si sarebbe rovinato la vita”.

Il percorso della famiglia

E’ andata tutto sommato bene, e questo consente al docente di guardare al perdono con più convinzione, ma senza risparmiare un invito al ragazzo di considerare bene quello che ha fatto, pensando alle conseguenze che ha avuto e che soprattutto avrebbe potuto avere, invitandolo “soprattutto a non farlo mai più”.

La famiglia sta cercando di gestire al meglio la situazione, anch’essa incredula di cosa abbia potuto scatenare questa rabbia. Il ragazzo vorrebbe tornare a scuola, in attesa delle decisioni disciplinari, ma si vergogna troppo per farlo. Si sta prendendo in considerazione anche la possibilità di rivolgersi a uno psicologo per aiutare il ragazzo in tutti i modi.

Studentessa ‘aggredita’ da Vespa, “un conduttore vero queste cose non le fa”

Torino, docente dà schiaffo a studente durante occupazione: Sasso, “Per me ha fatto bene”