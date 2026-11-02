Offerte tre cattedre alla maestra troppo social: “Dovrò cancellare tutte le mie foto”

Ha perso il lavoro ma non la voglia di tornare a scuola. E così la docente di un asilo cattolico trevigiano, ribattezzata come “maestra su Only…s” in virtù del suo profilo che le è costato il posto, sta cercando lavoro in una nuova scuola.

“In questo anno di pausa che mi sono presa ho sentito che la mia vocazione di maestra non poteva essere lasciata da parte, quindi ho deciso che tornerò a scuola”. “Sarò molto più determinata, e soprattutto ho imparato a fregarmene di quello che dicono le mamme e i genitori”.

Le proposte non sono arrivate, ma non sono compatibili con la sua attività online riservata agli adulti. Tre scuole di Milano che hanno posto una precisa condizione: “Tutte e tre le scuole, però, non mi hanno solo chiesto di chiudere il profilo online, cosa che sarei stata pronta a fare. Mi hanno addirittura richiesto di eliminare moltissime delle mie foto, soprattutto quelle al mare, da tutti i social e di mettere tutti i profili privati”, ha raccontato.

“Non me l’aspettavo, mi sembra esagerato. Mi prenderò un altro po’ di giorni per riflettere”, ha concluso. Il suo profilo sulla piattaforma per adulti le era costata a 29 anni il posto nella Scuola Materna e Nido Integrato dove lavorava.

La legale della docente ha detto al Corriere che “L’ente ribadisce di non aver mai rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla vicenda né alcun commento che possa aver messo in discussione l’operato della signora all’interno dell’istituto scolastico”.

La scuola paritaria cattolica aveva provveduto a un licenziamento per “giusta causa”: la gestione del profilo sulla piattaforma per adulti con contenuti a pagamento contrastava “con l’ispirazione cattolica che orienta l’indirizzamento educativo della scuola”.

Cosa che non aveva fatto desistere la maestra dalla sua seconda attività: “Non torno indietro di un passo. Sono adulta e consapevole di quello che sto facendo con il mio corpo. Al di là delle gare di body building, dico“.