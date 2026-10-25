Studentessa ‘aggredita’ da Vespa, “un conduttore vero queste cose non le fa”

Continua a fare rumore l’aggressione verbale, stigmatizzata da più parti sui social e non solo, da parte di Bruno Vespa nei confronti della studentessa Sabrina Brizzola, rappresentante degli studenti universitari, nel corso di una puntata di Porta a Porta in cui si parlava di scuola, dispersione e abbandono scolastico.

La difesa della studentessa

Ultima in ordine di tempo a solidarizzare con la studentessa, dopo che lo aveva già fatto Selvaggia Lucarelli e non solo, è stata Alda D’Eusanio in un video pubblicato sui suoi profili.

La giornalista non ha avuto parole tenere per l’esperto giornalista, reo di aver aggredito verbalmente la studentessa, impedendole di esprimere la sua opinione, giusta o sbagliata che fosse (ma come ha dimostrato il professor Enrico Galiano nei giorni scorsi, il suo parere pare fosse anche corretto al contrario di quanto sostenuto ni diretta da Vespa).

“Mi appello a sua moglie Augusta e al giornalista Rai che non aggrediva ragazzine e manteneva la schiena dritta”, ha dichiarato. “La notizia è che a Bruno Vespa è partito il polso, nel vero senso della parola, perché c’è pure il polso legato”, ha commentato la D’Eusanio.

Aggressione “fastidiosa”

La critica nei confronti di Vespa arriva “perché ha aggredito verbalmente una ragazza di 24 anni, Sabrina Brizzola, rappresentante degli studenti universitari, che era lì a Porta a Porta a portare le sue ragioni in modo logico, razionale, e lui l’ha aggredita verbalmente interrompendola in continuazione, in modo molto fastidioso”.

Alda D’Eusanio afferma: “Un conduttore vero, queste cose non le fa. Il Bruno Vespa di una volta non le faceva queste cose, era equilibrato, era intelligente. Adesso è uno che è preso, secondo me, dall’andropausa“.

“Guardate anche come si veste, con la camicia di raso blu. Bruno, hai paura di invecchiare? Ti vesti come un giovanotto, come un ragazzino della Borgata Finocchio. Dai, su, non si fa”.