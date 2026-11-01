Precari 36 mesi di servizio: assunzioni subito da Gps, proposta al vaglio del Senato

Ancora una richiesta in ottica istituzione del doppio canale di reclutamento, ennesimo segnale che sarà difficile continuare a ignorare da parte del Governo e del Ministero dopo le richieste dei sindacati e la proposta di emendamento al Decreto Scuola presentato da Legga e FdI.

La proposta finisce in Senato

La nuova richiesta di doppio canale che consenta di assumere al 50% dalle GPS per docenti precari con 36 mesi di servizio e al 50% dai concorsi, per vincitori e idonei è stata presentata dal Comitato Precari Uniti per la Scuola. La proposta finisce in Senato e punta a ridurre il precariato strutturale per i docenti.

Ricordiamo che nel frattempo è sempre al vaglio di Bruxelles la proposta di trasformazione delle Gps in Gpsr presentata da Mario Pittoni, responsabile istruzione della Lega, che consentirebbe, al contrario dell’emendamento presentato dai partiti della maggioranza, di assumere non solo dai posti residui ma di istituire un doppio canale di reclutamento strutturale. Proprio la questione dei posti residui rappresenta secondo Pittoni un limite strutturale a questo tipo di doppio canale di reclutamento che non consentirebbe di risolvere la situazione in maniera definitiva come invece la realtà della scuola italiana necessita.

L’alternativa al doppio canale

Il Comitato Precari Uniti per la Scuola ha sollecitato i rappresentanti parlamentari alla risoluzione della questione che riguarda i precari della scuola nel corso di un incontro con l’Intergruppo parlamentare al Senato, dedicato alla manovra economica.

La proposta per il doppio canale di reclutamento docenti è stata anche depositata presso la Commissione Cultura del Senato.

L’obiettivo è affiancare alle assunzioni da concorsi scuola, rivelatesi inefficaci per superare supplentite e precariato, un canale di assunzione dalle graduatorie docenti, in modo da valorizzare esperienza e merito.

In alternativa, qualora non sia possibile attuare subito il doppio canale di reclutamento, il Comitato propone la riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) o l’istituzione di una Graduatoria Unica Provinciale di Immissione in Ruolo (GUPIR).