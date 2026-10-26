Doppio Canale, Pittoni avverte: “Attenti agli emendamenti da libro dei sogni”

La presentazione di due emendamenti al Decreto Scuola presentati negli ultimi giorni da Lega e FdI hanno generato un po’ di confusione tra quanti aspettavano notizie sul doppio canale di reclutamento dal referente principale in questo ambito, Mario Pittoni, responsabile istruzione della Lega.

Portata limitata

Anche perché gli emendamenti presentati dai due partiti della maggioranza, al contrario di quanto sempre sostenuto da Pittoni, prevedono un doppio canale di reclutamento solo su posti residui, cosa che depotenzierebbe notevolmente il senso stretto di un provvedimento atteo da anni per superare la supplentite.

“La fase emendativa dei provvedimenti legislativi è quella che manda più facilmente in confusione gli interessati. In buona parte per l’effetto amplificatore dei media su proposte spesso di portata limitata rispetto a come vengono presentate (col rischio di indebolire attenzione e impegno sull’obiettivo finale), quando non totalmente fuori dalla realtà. Un esempio? La possibilità di abbattere il limite di tre anni per l’accesso dei docenti idonei Pnrr al 30% dei posti a bando, semplicemente non c’è”. Lo dice proprio Mario Pittoni sulla sua pagina Facebook, anche se non fa riferimento diretto al doppio canale di reclutamento.

Trasformazione delle Gps in Gpsr

Il doppio canale al quale invece sta lavorando lo stesso Pittoni, sottoposto al vaglio di Bruxelles, prevederebbe la trasformazione delle Gps in Gpsr, consentendo l’assunzione da graduatoria per merito e titoli affiancando questo sistema a quello dei concorsi scuola, rivelatisi inefficaci e inadeguati per superare la supplentite.

Questo canale non opererebbe solo sui posti residui, come invece prevedono gli emendamenti al Decreto Scuola. Il doppio canale proposto da Lega e FdI sarebbe un’estensione al posto comune di quanto già avviene con lo scorrimento della prima fascia Gps sostegno dopo immissioni in ruolo ed elenchi regionali. Pittoni ha parlato di un programma diviso in quattro step: la trasformazione delle Gps in Gpsr, attualmente al vaglio di Bruxelles, rappresenta il terzo step, dunque un passaggio molto vicino alla conclusione.