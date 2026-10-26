Nuovi bollettini di inizio settimana: le supplenze Gps assegnate con le disponibilità sopravvenute

Nuovi scorrimenti delle graduatorie GaE e GPS in diverse province italiane. Rispetto al precedente aggiornamento si aggiungono venti nuovi turni o bollettini effettivi, mentre restano esclusi dal conteggio rettifiche, integrazioni e semplici specchietti riepilogativi.

I nuovi bollettini

In Campania arrivano nuovi aggiornamenti per Avellino e Salerno.

Molto attiva ancora una volta l’Emilia-Romagna, dove si registrano nuovi turni per Bologna, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

Nel Lazio compare un nuovo turno per Latina. Per Roma, invece, non c’è una nuova tornata rispetto all’elenco precedente: il settimo turno era già presente e nell’ultimo aggiornamento è stato aggiunto soltanto lo specchietto riassuntivo.

In Liguria avanzano ancora le operazioni per Genova e Savona, mentre in Lombardia si registra un nuovo turno per Monza Brianza.

Nelle Marche si aggiunge un nuovo scorrimento per Ancona, mentre in Piemonte si aggiorna Novara.

In Sicilia arriva un nuovo turno per Ragusa.

Diversi movimenti anche in Toscana, con nuovi scorrimenti per Grosseto, Livorno e Pistoia.

In Umbria si registra un nuovo turno per Perugia, mentre in Veneto avanzano Verona e Vicenza.

Non rientra invece tra i nuovi bollettini l’aggiornamento di Crotone, trattandosi di un’integrazione e non di una nuova tornata di nomine.

Disponibilità sopravvenute in diminuzione

Nel complesso, quindi, l’ultimo aggiornamento porta venti nuove pubblicazioni effettive, con una concentrazione particolarmente significativa in Emilia-Romagna e nuovi scorrimenti distribuiti anche tra Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Inevitabilmente il numero di disponibilità, essendo arrivati a fine ottobre con anno scolastico abbondantemente inoltrato, iniziano a diminuire. Gli scorrimenti proseguono e sono profondi, in virtù del nuovo algoritmo con sistema di ripescaggio che consente di attribuire nomine anche a chi nei turni precedenti era rimasto a bocca asciutta in virtù dlele sue scelte nella domanda per le max 150 preferenze che non coincidevano con le disponibilità di cattedre.