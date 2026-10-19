Nomine GPS, nuovi bollettini di inizio settimana: gli scorrimenti in dodici province

Proseguono le operazioni di nomina da GaE e GPS. La nuova settimana di lavoro da parte degli Uffici Scolastici provinciali inizia con un buon numero di nuovi bollettini pubblicati rispetto al precedente aggiornamento della fine della scorsa settimana, a testimonianza che ci sono ancora molte cattedre da assegnare anche in virtù delle disponibilità sopravvenute di cui da quest’anno possono beneficiare anche i docenti che non erano stati assegnatari di nomine nei turni precedenti. Merito del nuovo algoritmo con sistema di ripescaggio che non considera più i docenti rinunciatari involontari per sedi non espresse.

Le nuove nomine