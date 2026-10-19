Nomine GPS, nuovi bollettini di inizio settimana: gli scorrimenti in dodici province

Proseguono le operazioni di nomina da GaE e GPS. La nuova settimana di lavoro da parte degli Uffici Scolastici provinciali inizia con un buon numero di nuovi bollettini pubblicati rispetto al precedente aggiornamento della fine della scorsa settimana, a testimonianza che ci sono ancora molte cattedre da assegnare anche in virtù delle disponibilità sopravvenute di cui da quest’anno possono beneficiare anche i docenti che non erano stati assegnatari di nomine nei turni precedenti. Merito del nuovo algoritmo con sistema di ripescaggio che non considera più i docenti rinunciatari involontari per sedi non espresse.
Le nuove nomine
In Emilia-Romagna si registrano nuovi turni per Modena e Rimini, entrambi datati 19 ottobre.
Nel Friuli Venezia Giulia si aggiorna invece Udine, con un nuovo turno del 19 ottobre.
Nel Lazio la novità riguarda Rieti, dove vengono inseriti due bollettini che non comparivano nell’elenco precedente: uno del 12 ottobre e uno del 16 ottobre. Roma, invece, resta al sesto turno del 16 ottobre.
In Liguria arriva un nuovo turno per Genova il 19 ottobre.
In Lombardia si muove Pavia, che raggiunge il sesto turno il 19 ottobre. Milano, al contrario, resta ancora fermo al terzo bollettino del 2 ottobre.
Molto attive anche le Marche, con tre nuove pubblicazioni nella stessa giornata: Ancona, Macerata e Pesaro Urbino registrano tutte un nuovo turno il 19 ottobre.
In Piemonte arriva un nuovo turno per Novara, sempre datato 19 ottobre.
Nuovo scorrimento anche in Toscana, dove Firenze pubblica un turno del 19 ottobre.
Chiude il quadro il Veneto, con Treviso che registra un nuovo turno il 19 ottobre.
Nell’elenco compare inoltre una rettifica di Napoli del 19 ottobre, che non va però considerata come un nuovo bollettino.
Le prossime nomine
Rispetto al precedente aggiornamento risultano quindi 13 nuove pubblicazioni, di cui 11 datate 19 ottobre e due bollettini di Rieti del 12 e 16 ottobre inseriti successivamente nell’elenco. Nel corso della settimana ci aspettiamo nuovi bollettini e nuove nomine, anche se è inevitabile che con il passare delle settimane il numero di supplenze disponibili da assegnare possa essere sempre di meno.