Nuovi bollettini Gps, le ultime pubblicazioni con le nomine delle supplenze in altre undici province

Nuove operazioni di nomina da GaE e GPS con ulteriori aggiornamenti risultato di altri scorrimenti nella giornata del 13 ottobre, con undici nuove pubblicazioni rispetto all’elenco precedente.

Le nomine di oggi

Particolarmente attiva l’Emilia-Romagna, dove si registrano nuovi turni per Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, tutti datati inizio settimana. Si tratta di province che nelle settimane precedenti avevano già accumulato numerosi scorrimenti e che continuano quindi ad avanzare con le nomine.

Novità anche in Liguria, dove arrivano nuovi turni per Imperia e La Spezia. Imperia prosegue così dopo il nono turno dell’8 ottobre, mentre La Spezia aggiunge un ulteriore scorrimento dopo quello del 9 ottobre.

In Lombardia si muove invece Como, che pubblica il quarto turno il 13 ottobre. Milano, al contrario, non presenta nuovi aggiornamenti e resta al terzo bollettino del 2 ottobre.

In Piemonte arriva un nuovo turno per Verbano Cusio Ossola, sempre datato 13 ottobre.

Due nuove pubblicazioni anche in Toscana, con Grosseto e Pistoia che registrano un nuovo turno del 13 ottobre.

In Veneto si aggiunge infine un nuovo scorrimento per Venezia, anch’esso datato 13 ottobre.

Nel nuovo elenco compare anche un aggiornamento per Napoli, ma in questo caso si tratta di una rettifica del 13 ottobre relativa a infanzia e primaria, quindi non va considerata come un nuovo bollettino.

Nel complesso, rispetto all’elenco precedente risultano quindi 11 nuovi turni effettivi, con una concentrazione particolarmente forte in Emilia-Romagna. Nei prossimi giorni arriveranno nuove disponibilità sopravvenute di cui potranno beneficiare anche i docenti che non sono riusciti a ottenere alcun incarico nei turni precedenti grazie al nuovo algoritmo che torna indietro con il nuovo sistema di ripescaggio introdotto per la prima volta quest’anno con l’ordinanza di marzo che regolamenterà le gps per il prossimo biennio, in attesa del regolamento rinviato al 2028.

I turni di nomina proseguiranno fino a Natale, naturalmente con disponibilità che saranno sempre di meno man mano che le supplenze verranno assegnate con bollettini successivi.