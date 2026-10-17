Nomine supplenze Gps: anomalia nel sistema, docenti scartati ingiustamente, si procede con convocazioni manuali

L’incontro tra sindacati e ministero dell’istruzione per fare il punto sulle assunzioni a tempo determinato ancora in corso per l’anno scolastico 2026/27, anche alla luce del nuovo algoritmo con il sistema di ripescaggio che sta consentendo di prendere in considerazione anche docenti che fino allo scorso anno venivano considerati rinunciatari involontari per sedi non espresse, assegnando loro eventuali disponibilità sopravvenute, è stato anche l’occasione per segnalare alcune criticità che si stanno verificando in questi giorni.

L’anomalia riscontrata

In questo senso il ministero non ha avuto difficoltà ad ammettere che una anomalia nel sistema effettivamente è stata riscontrata, e che verrà risolta nei prossimi giorni. Si tratta di un problema nel funzionamento della piattaforma cui stanno facendo ricorso le segreterie per le convocazioni sulle supplenze brevi.

In cosa consiste questa anomalia? Il sistema starebbe eliminando, non prendendoli in considerazione per gli incarichi, i docenti che hanno rinunciato a una proposta da GPS. Un danno non da poco per tutti questi docenti. Se da un lato è un segnale positivo il fatto che l’Amministrazione abbia riconosciuto l’errore e abbia garantito di riuscire a risolvere il problema entro la fine del mese, dall’altro ci si chiede ora cosa succederà nei confronti dei docenti che sono stati già oggetto di penalizzazione e come eventualmente potranno essere ripescati nei turni prossimi.

Le novità per il prossimo anno

Nel frattempo, per limitare ulteriori danni ad altri insegnanti, il ministero ha dato disposizione alle scuole di procedere con convocazioni manuali fuori piattaforma, in modo da scongiurare il maggior numero possibile di contenziosi.

Per il prossimo anno sono già previste altre novità, e il ministero le ha già presentate ai sindacati: una delle più interessanti riguarda la volontà di implementare nel sistema per il prossimo anno scolastico una funzionalità finalizzata a escludere dai bollettini i supplenti già nominati da GI fino al 30 giugno o al 31 agosto.