Gps, la settimana si chiude con una pioggia di nuove nomine per le supplenze in tutta Italia

La seconda settimana di ottobre si chiude con moltissime nuove nomine da GaE e GPS, con diverse province che avanzano ancora nelle assegnazioni delle supplenze. Evidentemente ci sono state molte disponibilità sopravvenute di cui hanno potuto beneficiare anche i docenti che hanno compilato la domanda per le max 150 preferenze partecipando all’assegnazione degli incarichi mediante algoritmo, venendo ripescati dopo essere stati esclusi nei turni precedenti per mancanza di riscontro positivo tra le loro selezioni e le cattedre esistenti.

Le nuove nomine

In Basilicata si registrano nuovi turni per Matera e Potenza, entrambi datati 15 ottobre. Per Matera compare anche una successiva rettifica del 16 ottobre, che non rappresenta però un nuovo scorrimento.

Particolarmente movimentata la situazione in Calabria, dove il 16 ottobre vengono pubblicati nuovi turni per Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Numerosi aggiornamenti anche in Emilia-Romagna. Forlì-Cesena, Modena e Ravenna pubblicano nuovi turni il 15 ottobre, mentre Bologna e Parma si aggiornano il 16 ottobre. Reggio Emilia registra invece due ulteriori scorrimenti, uno il 14 e uno il 16 ottobre.

Nel Friuli Venezia Giulia si aggiunge un nuovo turno per Trieste il 15 ottobre.

Tra gli aggiornamenti più significativi c’è quello del Lazio. Frosinone e Latina pubblicano nuovi turni il 14 ottobre, mentre il 16 ottobre si muovono Viterbo e soprattutto Roma, che raggiunge il sesto turno.

In Liguria arrivano nuovi scorrimenti per Genova, il 14 ottobre, e La Spezia, il 15 ottobre.

Molto consistente anche il quadro della Lombardia. Bergamo e Brescia si aggiornano il 14 ottobre, Cremona il 15 ottobre, mentre il 16 ottobre vengono pubblicati nuovi turni per Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza e Sondrio. Resta invece fermo Milano, ancora al terzo bollettino del 2 ottobre.

Nelle Marche arriva un nuovo bollettino per Ascoli Piceno il 14 ottobre, mentre in Piemonte si registrano nuovi turni per Asti e Cuneo il 15 ottobre.

In Puglia si muovono Bari, che arriva al settimo turno il 15 ottobre, e Lecce, con un nuovo turno del 14 ottobre.

In Sicilia l’aggiornamento riguarda Trapani, con un nuovo turno del 16 ottobre.

Diversi scorrimenti anche in Toscana. Firenze pubblica un turno il 14 ottobre, mentre Livorno e Pistoia si aggiornano il 16 ottobre. Compare inoltre un turno di Massa Carrara del 13 ottobre che non figurava nel precedente elenco. Spicca soprattutto Siena, che il 16 ottobre raggiunge il decimo turno.

In Umbria arriva un nuovo turno per Perugia il 16 ottobre, mentre in Veneto si registrano nuovi aggiornamenti per Padova, con turni del 14 e del 16 ottobre, per Verona il 16 ottobre e per Vicenza il 14 ottobre.