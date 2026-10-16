Nuovi concorsi docenti 2026, pubblicati quattro bandi per insegnare: posti a tempo indeterminato e selezioni per soli titoli

Pubblicati quattro nuovi bandi per il reclutamento di docenti, con tre posti a tempo indeterminato e una selezione per la formazione di una graduatoria destinata al conferimento di incarichi a tempo determinato. I concorsi riguardano il settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e interessano l’Istituto musicale Giulio Briccialdi di Terni e l’Accademia di Belle Arti di Macerata. Le domande possono essere presentate fino al 29 ottobre e al 13 novembre 2026, a seconda della procedura.

I bandi pubblicati

Le nuove procedure interessano in particolare l’Istituto musicale Giulio Briccialdi di Terni e l’Accademia di Belle Arti di Macerata, con scadenze comprese tra il 29 ottobre e il 13 novembre 2026.

L’Istituto musicale Giulio Briccialdi di Terni ha pubblicato tre distinti concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati all’assunzione di altrettanti docenti con contratto a tempo indeterminato.

Il primo bando riguarda l’insegnamento di Pianoforte, per il quale è disponibile un posto. La procedura prevede la valutazione dei titoli e lo svolgimento delle prove previste dal bando. Gli aspiranti interessati potranno presentare la domanda entro il 13 novembre 2026.

Un secondo concorso, sempre presso l’Istituto Briccialdi, riguarda l’assunzione di un docente di Canto. Anche in questo caso è previsto un posto a tempo indeterminato e la selezione avverrà per titoli ed esami. Il termine per l’invio delle candidature è fissato al 13 novembre 2026.

Il terzo bando dell’istituto musicale di Terni è invece destinato all’insegnamento di Prepolifonia e canto storico, settore AFAM027. La procedura mette a disposizione un posto a tempo indeterminato, con scadenza per la presentazione delle domande alle ore 10 del 13 novembre 2026.

Un’ulteriore opportunità arriva dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, che ha pubblicato una selezione per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo determinato.

La procedura riguarda l’insegnamento di Anatomia artistica e rappresentazioni del corpo e si distingue dalle precedenti perché non è finalizzata all’assunzione immediata a tempo indeterminato, ma alla costituzione di una graduatoria dalla quale attingere per eventuali incarichi. Gli interessati potranno presentare la candidatura entro il 29 ottobre 2026.