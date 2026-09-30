Accesso prima fascia GPS: possono bastare anche i percorsi da 30 CFU

Quello in corso è stato l’anno dell’aggiornamento delle graduatorie Gps valide per il prossimo biennio. Questo non vuol dire che resterà tutto fermo fino al 2028, considerato che nell’anno intermedio di aggiornamento delle graduatorie, è prevista l’apertura degli elenchi aggiuntivi che consente l’inserimento in coda alla prima fascia.

L’abilitazione specifica

Per accedere alla prima fascia GPS su posto comune nella scuola secondaria, è necessario avere l’abilitazione sulla specifica classe di concorso. Questo significa che non serve che l’abilitazione sia stata ottenuta necessariamente con il percorso da 60 CFU.

Chi ha perfezionato un percorso da 30 CFU, può avere diritto all’accesso alla prima fascia GPS, purché sia uno dei percorsi che rilasciano effettivamente l’abilitazione. E’ il caso dell’abilitazione conseguita attraverso il percorso da 30 CFU previsto dall’art. 13 per chi possiede già un’altra abilitazione o la specializzazione sul sostegno è titolo valido per la prima fascia GPS.

Per la normativa attuale non tutti i “30 CFU” vengono considerati allo stesso modo. Ci sono infatti percorsi da 30 CFU utili ai docenti con tre anni di servizio, oppure percorsi di completamento legati ai concorsi. Per questo motivo la priorità va data alla verifica della validità di uno specifico percorso al fine del conseguimento dell’abilitazione.

La scelta dei 30 cfu

Si può arrivare alla prima fascia GPS con abilitazione, ma non necessariamente con i 60 CFU. Se il percorso da 30 CFU è abilitante e si conclude con l’abilitazione, si ha il via libera alla prima fascia.

E’ il motivo per cui nella domanda GPS sono state previste esplicitamente voci distinte per indicare le abilitazioni conseguite tramite percorsi da 30 CFU e da 60 CFU, a conferma che entrambe possono costituire titolo di accesso alla prima fascia.

Al momento ci sono diversi percorsi da 30 CFU e alcuni di questi portano alla prima fascia GPS, e proprio per questo è necessario verificare che facciano al caso proprio per ottenere il risultato voluto e non avere brutte sorprese dopo aver investito tempo, impegno e soldi.