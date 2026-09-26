Nomine GPS, scorrimenti sempre più veloci: i nuovi bollettini pubblicati con le convocazioni

Le operazioni di nomina da GaE e GPS continuano ad avanzare rapidamente e con l’ultimo aggiornamento la situazione è sempre più differenziata tra le province. In diversi territori siamo ormai arrivati al quinto e sesto scorrimento, mentre Parma rappresenta uno dei casi più avanzati con il settimo turno pubblicato il 25 settembre.

In Emilia-Romagna il ritmo delle operazioni resta particolarmente sostenuto. Parma, dopo il sesto turno del 23 settembre, ha pubblicato il settimo turno il 25 settembre. Nella stessa regione Bologna è arrivata al quinto turno, Piacenza al quinto, Ravenna al quinto e Reggio Emilia al quarto.

Novità anche in Abruzzo, dove L’Aquila ha raggiunto il quarto turno il 25 settembre. In Basilicata, invece, Matera è arrivata al terzo turno, mentre in Calabria è stato pubblicato il terzo bollettino di Catanzaro.

Proseguono rapidamente anche le operazioni in Friuli Venezia Giulia. Pordenone ha raggiunto il sesto turno il 24 settembre, mentre Udine ha pubblicato un nuovo bollettino il 25 settembre, senza una numerazione esplicita nell’elenco.

Nel Lazio la novità più significativa riguarda Roma, che il 25 settembre ha finalmente pubblicato il terzo turno. Nuovo scorrimento anche per Viterbo, mentre a Frosinone e Latina gli ultimi aggiornamenti riguardano soprattutto rettifiche e revoche.

Molto avanzata anche la situazione in Liguria. Imperia ha raggiunto il sesto turno, Savona il quinto e Genova il quarto.

In Lombardia si registrano numerosi nuovi passaggi. Brescia è arrivata al quarto turno, mentre Cremona e Lodi hanno raggiunto il terzo. Mantova è al quarto e Varese al terzo. Anche Lecco continua con nuovi scorrimenti, mentre Milano resta per ora al secondo turno pubblicato il 21 settembre.

Nelle Marche continua l’avanzamento di diverse province: Ascoli Piceno è arrivata al quinto turno, Macerata al quinto e Pesaro Urbino addirittura al sesto. In Molise, invece, Campobasso ha pubblicato il terzo turno.

Anche il Piemonte conferma un ritmo molto sostenuto. Alessandria ha raggiunto il sesto turno, mentre Asti ha pubblicato un nuovo scorrimento il 25 settembre. Biella è arrivata al quinto e Verbano Cusio Ossola al quarto.

Nuove pubblicazioni anche in Puglia, dove Bari raggiunge il quarto turno, mentre Brindisi, Foggia e Taranto sono arrivati al terzo. Nell’elenco compare inoltre un nuovo scorrimento per Lecce.

In Sicilia proseguono le operazioni di supplenza con nuovi terzi turni per Agrigento, Caltanissetta-Enna e Messina, mentre Catania è arrivata al quarto turno.

Ci sono anche le rettifiche

Numerosi avanzamenti anche in Toscana. Firenze e Prato hanno raggiunto il quinto turno, mentre Siena è già al sesto. Livorno è invece arrivata al quarto turno.

In Umbria continuano gli scorrimenti sia a Perugia sia a Terni, con nuove pubblicazioni del 24 settembre. Nell’elenco, tuttavia, non viene indicata esplicitamente la numerazione di questi ultimi turni.

Chiude il quadro il Veneto, dove Padova e Rovigo sono ormai al quinto turno, Belluno al quarto e Vicenza al terzo.

Accanto ai nuovi scorrimenti continuano naturalmente anche rettifiche, revoche e correzioni delle operazioni precedenti. Tra le province interessate figurano Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Avellino, Frosinone, Latina e Bergamo.

Il dato complessivo mostra quindi un’accelerazione evidente delle nomine: Parma è già al settimo turno, mentre Alessandria, Imperia, Pordenone, Pesaro Urbino e Siena hanno raggiunto il sesto. Un numero crescente di province si trova ormai stabilmente tra il quarto e il quinto scorrimento gps.