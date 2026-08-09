Supplenze sostegno 2026: le regioni in cui ci saranno nomine da GPS prima fascia

In quali regioni stanno avvenendo e ci saranno nei prossimi giorni nomine da GPS sostegno prima fascia? La procedura per l’assunzione straordinaria riservata al sostegno, che insieme alla mini call veloce costituisce al momento l’unica forma di doppio canale di reclutamento riservata ai docenti specializzati, in attesa dell’estensione ai posti comuni, segue quella nuova costituita dagli elenchi regionali per il ruolo.

Le prospettive per la mini call veloce

Questa ha ulteriormente limitato i posti disponibili per questo tipo di scorrimento, e a farne le spese sarà ancor di più la mini call veloce sostegno, fase interprovinciale che prenderà il via prima di ferragosto, cui si rischia di riservare quest’anno davvero pochi posti.

In questi giorni alcuni Uffici Scolastici hanno già comunicato l’assenza di posti disponibili per lo scorrimento della prima fascia gps sostegno: sono regioni in cui inevitabilmente non ci sarà nemmeno la mini call veloce. Sono Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna. Invece altre regioni come Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia hanno comunicato il contingente disponibile.

Sono in corso le relative nomine e continueranno fino al 13 agosto. Nei prossimi giorni effettueranno le nomine, mentre altri uffici scolastici non hanno ancora concluso le operazioni da GaE, concorsi ed elenchi regionali.

Intanto prosegue la pubblicazione dei bollettini relativi alle nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo dalla prima fascia delle GPS sostegno per l’anno scolastico 2026/27. Le disponibilità indicate riguardano soprattutto la scuola dell’infanzia, identificata dalla sigla ADAA, e la scuola primaria, indicata con ADEE.

La situazione nelle diverse province

In Emilia-Romagna, a Ferrara risultano assegnati 2 posti ADAA e 11 posti ADEE, mentre a Ravenna sono indicati 11 posti per il sostegno nella scuola primaria. A Parma il bollettino fa riferimento a 5 posti tra ADAA e ADEE. Per Reggio Emilia sono state pubblicate anche le operazioni di scorrimento del 7 agosto, mentre a Rimini è stata comunicata ufficialmente l’assenza di posti disponibili. Sono stati pubblicati i bollettini anche per Bologna, Forlì-Cesena e Piacenza, ma nell’elenco non vengono specificati i relativi numeri.

In Friuli-Venezia Giulia sono disponibili i provvedimenti per tutte le province. Il dato numerico evidenziato riguarda Udine, dove risultano 20 posti. Sono stati pubblicati i bollettini anche per Gorizia, Pordenone e Trieste.

Tra i numeri più consistenti spicca quello di Genova. Nel capoluogo ligure risultano infatti 1 posto ADAA e ben 89 posti ADEE, per un totale di 90 nomine. I bollettini sono stati pubblicati anche per Imperia, La Spezia e Savona, senza che nell’elenco siano riportati i dati numerici.

Un contingente particolarmente elevato emerge anche in Lombardia. A Monza e Brianza sono indicati 4 posti per la scuola dell’infanzia e 90 per la primaria, per un totale di 94 posti. Sono disponibili inoltre i bollettini di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio, ma senza l’indicazione del numero complessivo delle nomine.

In Piemonte risultano pubblicati i provvedimenti relativi ad Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Verbano-Cusio-Ossola. Nell’elenco, tuttavia, non vengono riportati i singoli contingenti provinciali.

Più dettagliato è il quadro della Toscana, dove i dati disponibili riguardano quasi esclusivamente il sostegno nella scuola primaria. Sono indicati 2 posti ADEE ad Arezzo, 24 a Firenze, uno a Livorno, uno a Lucca, 3 a Pisa, 6 a Pistoia e 6 a Siena. A Prato i posti inizialmente assegnati sono stati 18, ai quali si sono aggiunti altri 3 incarichi attraverso uno scorrimento successivo alle rinunce. Considerando anche quest’ultimo passaggio, i posti indicati per le province toscane elencate arrivano complessivamente a 64.

In Veneto il dato più rilevante riguarda Padova, con 52 posti ADEE. Successivamente si è verificata una rinuncia, alla quale è seguito uno scorrimento per riassegnare il posto rimasto disponibile. A Rovigo risultano invece 25 posti ADEE. Soltanto tra queste due province sono quindi coinvolti 77 posti. Sono stati pubblicati i bollettini anche per Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, senza l’indicazione dei numeri nell’elenco.

Nel complesso, tra i dati esplicitamente riportati, i contingenti più consistenti si registrano a Monza e Brianza, con 94 posti, a Genova, con 90 posti, e a Padova, con 52 posti. Seguono Rovigo con 25 posti, Firenze con 24, Udine con 20 e Prato con 18 posti iniziali, diventati 21 dopo lo scorrimento.