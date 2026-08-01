Bollettini prima fascia sostegno Gps: le prime assunzioni pubblicate con elenco in aggiornamento

Sono iniziate le assunzioni straordinarie per il ruolo mediante scorrimento delle Gps sostegno prima fascia, come previsto dal piano di reclutamento nazionale su posti residui dopo le immissioni in ruolo e i nuovi elenchi regionali per idonei e vincitori di concorsi scuola.

Le date

La finestra temporale per lo scorrimento delle graduatorie ha preso il via il 31 agosto e oggi 1 agosto sono già disponibili i primi bollettini contenenti le assunzioni per i docenti che hanno deciso di partecipare alla procedura. Si andrà avanti fino al 13 agosto, quando poi questa procedura dovrà lasciare il posto dopo la fase provinciale, alla terza procedura di immissione in ruolo straordinaria sul sostegno, la mini call veloce.

Procedura interprovinciale che opera a sua volta su posti residui dopo le immissioni in ruolo, gli elenchi regionali e appunto lo scorrimento della prima fascia Gps sostegno. E’ facile immaginare quindi che non ci saranno molti posti disponibili per quest’ultima fase, e infatti l’attuazione della mini call veloce è tutt’altro che scontata.

In ogni caso il ministero ha rivisto la finestra temporale per questa procedura, concedendo un giorno in più fino al 19 agosto, cominciando dal 14.

Poi sarà la volta dell’avvio dell’algoritmo, con l’anticipo del bollettino zero riservato entro il 31 agosto alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie. Ma anche il primo bollettino, con le assunzioni gps dei docenti che hanno partecipato alla domanda per le max 150 preferenze mediante algoritmo, dovrebbe arrivare entro il 31 agosto, c come già successo dodici mesi fa.

L’algoritmo quest’anno sarà rinnovato con il nuovo sistema di ripescaggio che consentirà di non risultare rinunciatari involontari per sedi non espresse. La prima regione a pubblicare è stata la Toscana, con diverse province che hanno già pubblicato i bollettini. Ma l’elenco è in costante aggiornamento.

I primi bollettini pubblicati

Per la Toscana, i bollettini finora pubblicati indicano complessivamente 37 posti disponibili sul sostegno nella scuola primaria, tipologia ADEE.

Nel dettaglio, ad Arezzo risultano disponibili 2 posti, a Firenze 24 posti, a Livorno 1 posto, a Lucca 1 posto, a Pisa 3 posti e a Siena 6 posti. Per ciascuna provincia è stato pubblicato il relativo provvedimento.