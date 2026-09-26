Terzo ciclo Corsi Indire sostegno: potrebbe diventare il primo ciclo di un meccanismo aggiornato

Cresce l’attesa per l’avvio del terzo ciclo dei percorsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno. I percorsi, riservati ai docenti con tre anni di servizio e agli abilitati estero, consentono di ottenere con un percorso abbreviato lo stesso titolo degli specializzati con Tfa, e hanno visto finora l’organizzazione di due cicli.

Il terzo ciclo Indire

Mario Pittoni, Responsabile Nazionale Dipartimento Istruzione Lega, affronta l’argomento: “Ci stiamo già occupando del terzo ciclo INDIRE che, come ho più volte spiegato, potrebbe anche diventare il primo ciclo di un meccanismo aggiornato”. I percorsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno sono stati introdotti come misura transitoria e la normativa attuale ne prevede l’attivazione fino al 31 dicembre 2026.

Il punto politico finale è il doppio canale di reclutamento. È questa, per Pittoni, la soluzione strutturale da costruire oltre le singole emergenze, i concorsi e le graduatorie.

Il doppio canale di reclutamento

“E il doppio canale è la madre di tutte le battaglie per tutti i docenti precari”.

Una formula che sposta il discorso dal destino di una singola graduatoria alla questione più ampia della stabilizzazione.

La conclusione è altrettanto secca:

“O dall’insicurezza del loro lavoro non usciremo mai“.

Le richieste degli idonei

Il messaggio è chiaro. Difendere gli idonei, proseguire con i percorsi sul sostegno e costruire un secondo canale di reclutamento vengono presentati non come obiettivi concorrenti, ma come parti dello stesso disegno. La vera partita, secondo Pittoni, è evitare che la ricerca di una soluzione per una singola categoria finisca per compromettere un sistema più ampio ancora in costruzione. Il riferimento è alla richiesta recente degli idonei di ampliare ulteriormente le loro possibilità di stabilizzazione dopo le deroghe ottenute a fatica da Bruxelles per i concorsi varati entro il 31 dicembre 2025. L’interlocuzione del ministero dell’Istruzione per il recupero dell’idoneità dei docenti è stata condotta direttamente con la Commissione europea, contraria all’idoneità insieme all’asse Pd-M5s, forte dei propri numeri nel passato Governo.