Scorrimento GPS prima fascia sostegno, non è previsto per il prossimo anno scolastico

In attesa di novità sul doppio canale di reclutamento, sulle cui tempistiche ci sono tutt’altro che certezze ma su cui sicuramente si sta lavorando su più fronti, resta da difendere il baluardo dello scorrimento prima fascia gps sostegno, formula di assunzione straordinaria per il ruolo che consente di attingere alle graduatorie senza ricorrere al canale concorsuale.

Scorrimento Gps e mini call

Insomma l’unica formula attuale di doppio canale di reclutamento, che si vorrebbe estendere al posto comune e non solo sui posti residui come avviene ora, dopo le assunzioni da procedura con precedenza come immissioni in ruolo ed elenchi regionali.

Quest’anno lo scorrimento da prima fascia gps sostegno è avvenuto, così come è stata attuata la mini call veloce sostegno. Ma al momento non ci sono certezze che lo stesso possa avvenire anche l’anno prossimo. Ora come ora, infatti, la normativa prevede che la proroga abbia validità soltanto fino all’anno scolastico 2026/27.

Questo significa che la prossima estate, allo stato attuale delle cose, la procedura non verrà attuata. Perché ciò avvenga, sarebbe necessario un nuovo intervento normativo che per il 2027/28 contenga nuove disposizioni per le gps sostegno.

Da Gps a Gpsr

L’istituzione di un doppio canale di reclutamento consentirebbe non soltanto di passare alle assunzioni da Gps anche su posto comune, ma anche e soprattutto di superare la logica delle proroghe annuali che aggiunge incertezza a una categoria già di per sé contraddistinta dall’incertezza.

Nei giorni scorsi Mario Pittoni, responsabile istruzione della Lega, ha raccontato l’avanzamento dei lavori per il doppio canale di reclutamento, che consentirebbe di trasformare le Gps in Gpsr utili all’assunzione da graduatorie per il ruolo. Secondo l’onorevole Pittoni, siamo al terzo di quattro step, ma a questo punto serve il via libera dell’Europa. Ipotizzare al momento delle tempistiche è difficile, ma sicuramente rispetto al passato c’è maggiore ottimismo circa un buon esito dell’istituzione del doppio canale in tempi ragionevoli.